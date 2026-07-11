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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο για τη μεταφορά ενός 64χρονου Έλληνα πεζοπόρου, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του κοντά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου, λίγο μετά τις 14:00, για περιστατικό άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» (Ζολώτα), στον Όλυμπο.

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Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος συμμετείχε σε τριμελή ορειβατική ομάδα και κατέρρευσε ενώ κινούνταν σε μονοπάτι κοντά στο καταφύγιο. Πεζοπόροι που βρίσκονταν στο σημείο τον μετέφεραν άμεσα στο καταφύγιο, όπου οργανώθηκε επιχείρηση για την ασφαλή διακομιδή του.

Στόχος των διασωστικών δυνάμεων είναι η μεταφορά του σε προσβάσιμο σημείο, ώστε να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 12 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτοχώρου και Κατερίνης, καθώς και μέλη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.