Εκσυγχρονισμός των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής Ρόδου, Κρήτης και Χίου με έξι πρόσθετες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες συνολικής ισχύος άνω των 220MW



Σε πλήρη εξέλιξη η εγκατάσταση δύο νέων αεριοστροβιλικών μονάδων συνολικής ισχύος 29MW στη Λέσβο – αρχές του 2026 σε δοκιμαστική λειτουργία



Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με μείωση εκπομπών αέριων ρύπων, σωματιδίων και θορύβου



Ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας, της ασφάλειας εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας του νησιωτικού συστήματος

Επόμενος σταθμός η Χίος, όπου μία ακόμη νέα, αεριοστροβιλική μονάδα αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός του έτους, με τη συνολική ισχύ των εν λόγω μονάδων να υπερβαίνει τις 220MW.

Ομιλος ΔΕΗ Χιος

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση δύο νέων αεριοστροβιλικών μονάδων στη Λέσβο συνολικής ισχύος 29MW, που αναμένεται να εκκινήσουν τη δοκιμαστική τους λειτουργία στις αρχές του 2026, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024 είχαν τεθεί σε λειτουργία δύο νέες αεριοστροβιλικές μονάδες και στη Σαντορίνη.

Λέσβος

Οι νέες, τελευταίας τεχνολογίας, αεριοστροβιλικές μονάδες διπλού καυσίμου έχουν σχεδιαστεί ώστε να αυξάνουν την παραγωγική ισχύ των σταθμών στα νησιά, διασφαλίζοντας έτσι την ενεργειακή τους επάρκεια, ενώ η χρήση τους συμβάλλει και στημείωση των τελικών εξόδων ΥΚΩ.

Η αντικατάσταση του βαρέος πετρελαίου (HFO) από ντίζελ (LFO), σε συνδυασμό με τα σύγχρονα συστήματα μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων και σωματιδίων, που διαθέτουν οι νέες αεριοστροβιλικές μονάδες, συνεισφέρουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τέλος, το επίπεδο θορύβου των νέων αεριοστροβιλικών μονάδων, που δεν ξεπερνά τα 65db στα όρια των σταθμών, είναι χαμηλότερο από αυτό των υφιστάμενων μονάδων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα περιβαλλοντικά οφέλη.

Σε εξέλιξη δύο επιπλέον έργα νέας ισχύος στη νησιωτική Ελλάδα

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής θωράκισης των νησιών, ο Όμιλος ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες, ευέλικτες μονάδες παραγωγής που συμβάλλουν στην απρόσκοπτη κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών τους.

Στο πλάνο του Ομίλου για το επόμενο έτος περιλαμβάνονται δύο επιπλέον έργα στη νησιωτική Ελλάδα, σε Χίο και Σορωνή Ρόδου, όπου προγραμματίζεται νέα αντικατάσταση υφιστάμενων μονάδων από σύγχρονες, αεριοστροβιλικές, οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος.

Σορωνή Ρόδου

#PPC_Group #ενεργειακή #επάρκεια #νησιά #ενεργεια #SDG