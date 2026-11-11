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Στη σύλληψη ενός 32χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να είχε μετατρέψει δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ομόνοια σε χώρο αποθήκευσης και διακίνησης ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, μετά από καταγγελία για ληστεία σε βάρος άλλου πελάτη του καταλύματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11), όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης έλαβε κλήση για ληστεία σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο 32χρονος φέρεται να είχε αφαιρέσει χρηματικό ποσό από έναν ακόμη ένοικο του ξενοδοχείου.

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Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί με περιπολικό, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα και προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε πάνω του και στο δωμάτιο όπου διέμενε, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες, καθώς και εξοπλισμός για τη ζύγισή τους.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 37 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 24 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, μικρή ποσότητα ηρωίνης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 340 ευρώ.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, το οποίο σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 32χρονου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.