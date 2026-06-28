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Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ομόνοιας.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενοίκων του ξενοδοχείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

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Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο του κτιρίου.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 25 πυροσβέστες και 7 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε χώρο ξενοδοχείου σε περιοχή του δήμου Αθηναίων Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ERT news η κατάσταση φαίνεται πως έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η φωτιά έχει περιοριστεί στο ισόγειο του ξενοδοχείου και φαίνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης στους άλλους ορόφους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας 41χρονος θαμώνας του ξενοδοχείου έχει εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Όπως επίσης έγινε γννωστό από την αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από το ύψος της πλ. Ομονοίας έως την οδό Βερανζέρου, καθώς και στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων έως την οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Έχουν απομακρυνθεί οι ένοικοι και το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διερευνά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Φωτογραφίες από το σημείο EUROKINISSI: