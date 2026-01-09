Μεσημέρι Τετάρτης οι μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ θεώρησαν ύποπτο ένα αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες στην περιοχή της Ομόνοιας. Το σταμάτησαν για έλεγχο και στον χώρο των αποσκευών, μέσα σε μία βαλίτσα, βρήκαν 45 κιλά κάνναβης.

Οι αστυνομικοί οδήγησαν τους δύο αλλοδαπούς, 32 και 33 ετών, στην Ασφάλεια Αθηνών, όπου οι συνάδελφοί τους συνέχισαν την έρευνα και προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και στούντιο ηχογράφησης σε Ομόνοια και Νέο Κόσμο, αντίστοιχα, ως χώρους απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών – «καβάτζες».

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους ανωτέρω χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

· -18- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -9- κιλά και -796- γραμμ. κάνναβης,

· -3- μηχανήματα θερμοκόλλησης νάιλον συσκευασιών,

· πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών,

· το χρηματικό ποσό των -1.400- ευρώ,

· το χρηματικό ποσό των -1.130- Τουρκικών λιρών,

· ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

· τρίφτης και

· πλαστά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια.

