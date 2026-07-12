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Οι ελεγκτές εντόπισαν αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, όπως κονσόλες παιχνιδιών και κινητά τηλέφωνα, οι οποίες δεν εξυπηρετούσαν τις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων.

Το έγγραφο καταγράφει επίσης ύποπτες δαπάνες για διαμονές σε ξενοδοχεία και αναφορές σε υποθέσεις που αγγίζουν ακόμη και κυκλώματα παιδεραστίας.

Τα ευρήματα διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών για τα πρόσωπα που ενέκριναν τις συγκεκριμένες πληρωμές.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναμένεται να διευρύνουν τον κύκλο των ερευνών για να διαπιστώσουν αν εφαρμόστηκαν αντίστοιχες πρακτικές και σε άλλες περιπτώσεις.

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Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης δημόσιου χρήματος και δαπανών που δύσκολα μπορούν να δικαιολογηθούν αναδεικνύει το πόρισμα των οικονομικών ελεγκτών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πολυσέλιδο έγγραφο καταγράφει ευρήματα που προκαλούν αίσθηση, καθώς περιλαμβάνει αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, κονσολών PlayStation, κινητών τηλεφώνων iPhone, αλλά και δαπάνες που σχετίζονται με διαμονές σε ξενοδοχεία και ακόμη πιο σκοτεινές υποθέσεις που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πορίσματος, οι ελεγκτές εντόπισαν σειρά συναλλαγών και εξόδων που κρίνονται ως μη σύννομα ή τουλάχιστον ιδιαίτερα ύποπτα, γεγονός που οδήγησε στη διαβίβαση των ευρημάτων στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

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Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στις δαπάνες που εξετάζονται βρίσκονται αγορές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, όπως PlayStation και iPhone, οι οποίες, σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν συνδέονται με τις ανάγκες των υπηρεσιών ή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνταν.

Παράλληλα, το πόρισμα κάνει αναφορά και σε διαμονές σε ξενοδοχεία, καθώς και σε υποθέσεις που αγγίζουν ακόμη και κυκλώματα παιδεραστίας, στοιχεία που προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα και εξηγούν γιατί η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Το θέμα κυριαρχεί στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», του δημοσιογράφου Φρίξου Δρακοντίδη, που παρουσιάζει αναλυτικά το περιεχόμενο του πορίσματος, τα ευρήματα των ελεγκτών και τις διαστάσεις που λαμβάνει η υπόθεση.

Οι οικονομικοί επιθεωρητές φέρονται να διαπιστώνουν ότι υπήρξε εκτεταμένη καταστρατήγηση των διαδικασιών ελέγχου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι σχετικές δαπάνες εμφανίζονται να μην συνοδεύονται από επαρκή τεκμηρίωση ή να μην εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο είχαν εγκριθεί τα αντίστοιχα κονδύλια.

Η έρευνα πλέον περνά στο επόμενο στάδιο, με τις εισαγγελικές αρχές να εξετάζουν εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για πρόσωπα που ενέκριναν ή πραγματοποίησαν τις συγκεκριμένες δαπάνες. Ταυτόχρονα, δεν αποκλείεται να διευρυνθεί ο κύκλος των ελέγχων, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναζητούν εάν αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόστηκαν και σε άλλες περιπτώσεις.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές και δικαστικές εξελίξεις, καθώς το περιεχόμενο του πορίσματος περιγράφεται ως ένα από τα πλέον σοβαρά που έχουν συνταχθεί το τελευταίο διάστημα για τη διαχείριση δημόσιων πόρων.