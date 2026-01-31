Σε επίσημη καταγγελία προχώρησε η Ερασιτεχνική ΑΕΚ, αναφορικά με σοβαρό περιστατικό οπαδικής βίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, στο Δημοτικό Γήπεδο Μοσχάτου.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η “Ένωση”, περίπου 50 κουκουλοφόροι εισέβαλαν στις κερκίδες του γηπέδου, λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, προκαλώντας επεισόδια. Οι δράστες φέρονται να κινήθηκαν στο σημείο όπου βρίσκονταν περίπου δέκα φίλοι της ΑΕΚ, τους οποίους και γρονθοκόπησαν, πριν αποχωρήσουν χωρίς να συναντήσουν καμία αντίσταση.

Advertisement

Advertisement

Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ κάνει λόγο για τραμπούκικη επίθεση και ζητά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες τόσο στους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς όσο και σε όσους όφειλαν να αποτρέψουν τα γεγονότα.

Παράλληλα, εκφράζει την προσδοκία για άμεση παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, αλλά και της Εισαγγελίας Πειραιώς, ανεξάρτητα από τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ καταγγέλλει την τραμπούκικη επίθεση περίπου 50 κουκουλοφόρων, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης της ομάδας μας με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, στο Δημοτικό Γήπεδο Μοσχάτου.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, οι χούλιγκαν εισήλθαν ανενόχλητοι στην κερκίδα, φωνάζοντας «Ολυμπιακός», κατευθύνθηκαν αμέσως στο σημείο, όπου κάθονταν περίπου 10 φίλοι της ΑΕΚ και γρονθοκόπησαν μερικούς εξ αυτών. Αμέσως μετά αποχώρησαν εξίσου ανενόχλητοι.

Η ΑΕΚ απαιτεί να διερευνηθεί ΑΜΕΣΑ το εν λόγω περιστατικό και να βρεθούν οι ένοχοι! Ήδη, έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα συνεχίσουμε μέχρι να τιμωρηθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί αλλά και όσοι είχαν την ευθύνη να αποτρέψουν τέτοια περιστατικά. Αποτελεί όνειδος σε όσους το επέτρεψαν.

Advertisement

Αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα αλλά και της Εισαγγελίας Πειραιώς ανεξάρτητα από τις δικές μας ενέργειες.

Αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ και εμείς ως ΑΕΚ δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μαγαριστεί από τραμπούκους».

Καπνίση με δάκρυα στα μάτια: Οι συναθλήτριες μου τραμπουκίστηκαν, οι φίλαθλοι μας ξυλοκοπήθηκαν, ως πότε;



Η Μαρία Καπνίση μετά το τέλος του αγώνα της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη και με δάκρυα στα μάτια ξέσπασε για την επίθεση που δέχτηκαν οι οπαδοί της Ένωσης.

Advertisement

«Θέλω να σταθώ και με λυπεί είναι ότι γίναμε για μια ακόμη φορά μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού. Οι συναθλήτριες μου τραμπουκίστηκαν, οι φίλαθλοι μας ξυλοκοπήθηκαν και το καταγγέλλω δημόσια. Δεν γίνεται άλλο με την οπαδική βία. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο να εισέρχονται τραμπούκοι και να ξυλοκοπούν όποιον θέλουν. Πλέον το μπαλάκι είναι στην πολιτεία».