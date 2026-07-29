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Με άρωμα Χόλιγουντ συνεχίζονται οι καλοκαιρινές αφίξεις στη Μύκονο, καθώς ο Μάθιου ΜακΚόναχι επέλεξε το κοσμοπολίτικο νησί για στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εντοπίστηκε από τον φωτογραφικό φακό να απολαμβάνει τη νυχτερινή ζωή του νησιού και να χορεύει στο γνωστό club restaurant Scorpios το βράδυ της Τρίτης (28.07.2026).

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Ο ΜακΚόναχι, ο οποίος είχε προηγουμένως περιηγηθεί στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου, προσπάθησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, φορώντας μια τραγιάσκα, πιθανότατα για να μην τραβήξει εύκολα τα βλέμματα των θαμώνων. Ωστόσο, η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί επισκέπτες τον αναγνώρισαν και τον είδαν να διασκεδάζει σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση.

Ο σταρ του Χόλιγουντ είχε βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες και στην Αντίπαρο, όπου η παρουσία του έγινε γνωστή μέσα από μια selfie που δημοσίευσε ο ηθοποιός Σταύρος Σβήγκος μαζί του.

(Με πληροφορίες από MykonosLiveTV)