Με άρωμα Χόλιγουντ συνεχίζονται οι καλοκαιρινές αφίξεις στη Μύκονο, καθώς ο Μάθιου ΜακΚόναχι επέλεξε το κοσμοπολίτικο νησί για στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εντοπίστηκε από τον φωτογραφικό φακό να απολαμβάνει τη νυχτερινή ζωή του νησιού και να χορεύει στο γνωστό club restaurant Scorpios το βράδυ της Τρίτης (28.07.2026).
Ο ΜακΚόναχι, ο οποίος είχε προηγουμένως περιηγηθεί στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου, προσπάθησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, φορώντας μια τραγιάσκα, πιθανότατα για να μην τραβήξει εύκολα τα βλέμματα των θαμώνων. Ωστόσο, η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί επισκέπτες τον αναγνώρισαν και τον είδαν να διασκεδάζει σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση.
Ο σταρ του Χόλιγουντ είχε βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες και στην Αντίπαρο, όπου η παρουσία του έγινε γνωστή μέσα από μια selfie που δημοσίευσε ο ηθοποιός Σταύρος Σβήγκος μαζί του.
(Με πληροφορίες από MykonosLiveTV)