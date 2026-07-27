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Μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο γεμάτη επαγγελματικές υποχρεώσεις, η Σίλια Κριθαριώτη επέλεξε τη Μύκονο για να ξεκουραστεί και να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης με αγαπημένους φίλους.

Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, η οποία πριν από λίγες ημέρες παρουσίασε τη νέα της συλλογή στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, βρέθηκε στο νησί των Ανέμων, όπου συμμετείχε σε ένα λαμπερό πάρτι. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ήταν μαζί της ξεχώρισε η διάσημη ηθοποιός Σοφία Βεργκάρα, με την οποία διατηρεί στενή φιλική σχέση.

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Η Σίλια Κριθαριώτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους βίντεο από τη βραδιά μέσω Instagram, δείχνοντας στιγμές κεφιού, χορού και ανεμελιάς. Σε μία από τις αναρτήσεις της χαρακτήρισε τη Σοφία Βεργκάρα «αδελφή ψυχή μου», αποκαλύπτοντας για ακόμη μία φορά τη δυνατή φιλία που τις συνδέει.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η σχεδιάστρια περιέγραψε την έντονη περίοδο που προηγήθηκε, εξηγώντας ότι οι τελευταίοι μήνες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικοί.

«Μετά από δύο μήνες χωρίς ύπνο για να παρουσιάσω το σόου μου, που ακολούθησε ένα γρήγορο ταξίδι στην Κορέα για την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση, έφτασε επιτέλους η ώρα να χορέψω, να χαλαρώσω και να γιορτάσω τη ζωή με καλούς φίλους, εντελώς απαλλαγμένη από το στρες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια, με τους ακόλουθούς της να σχολιάζουν τόσο τη λαμπερή εμφάνισή της όσο και τη συντροφιά της Σοφίας Βεργκάρα. Οι δύο γυναίκες φαίνεται πως απόλαυσαν στο έπακρο τις καλοκαιρινές στιγμές στη Μύκονο, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.