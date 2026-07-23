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Τις διακοπές της στη Μύκονο συνεχίζει η Σοφία Βεργκάρα, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές και το ελληνικό καλοκαίρι στο «Νησί των Ανέμων».

Η Χολιγουντιανή σταρ έχει αφήσει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και φαίνεται πως έχει ενθουσιαστεί ιδιαίτερα από την παραμονή της στο δημοφιλές νησί των Κυκλάδων.

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Σύμφωνα με το mykonoslivetv, το μεσημέρι της Πέμπτης η Κολομβιανή ηθοποιός βρέθηκε μαζί με την παρέα της σε ταβέρνα στην παραλία της Αγίας Άννας, όπου απόλαυσαν το γεύμα τους.

Το ούζο που ενθουσίασε τη Σοφία Βεργκάρα

Στο τραπέζι υπήρχαν αρκετά θαλασσινά και ελληνικά πιάτα, ωστόσο εκείνο που φαίνεται να κέρδισε περισσότερο τις εντυπώσεις της Σοφία Βεργκάρα ήταν το ούζο.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε με μαύρο φόρεμα και λευκά γυαλιά ηλίου και, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαμώνες. Ευδιάθετη και χαμογελαστή, δεν αρνήθηκε μάλιστα να φωτογραφηθεί με θαυμαστές της.

Η φετινή επίσκεψη δεν είναι η πρώτη της Σοφία Βεργκάρα στη Μύκονο. Η ηθοποιός είχε επισκεφθεί το νησί πριν από 13 χρόνια και, αναπολώντας τις όμορφες στιγμές που είχε περάσει τότε, επέστρεψε φέτος στο «Νησί των Ανέμων».