Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού (15/10), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς,σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, οργανώνει βιωματική δράση, για σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 (ώρες 11:30-12:30), στο κτήριο του Ιδρύματος, στον Ταύρο.

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν στην προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία όρασης, με όχημα το παραμύθι «Η ασημένια ζώνη» της Χάρις Μέγα, σε εικονογράφηση Μάριας Μπαχά. Πρόκειται για παιδική έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος, η οποία μεταγράφηκε σε Γραφή Braille και εκτυπώθηκε στο Ειδικό Εκτυπωτικό Τμήμα Braille του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη Γραφή Braille και να αντιληφθούν τη σημασία της για την ισότιμη εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία όρασης. Παράλληλα, θα γνωρίσουν από κοντά το μοναδικό ελληνικό λευκό μπαστούνι, που παράγεται στα Παραγωγικά Εργαστήρια του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος και αποτελεί πολύτιμο τεχνικό βοήθημα για την ασφαλή και αυτόνομη περιήγηση των τυφλών και μερικώς βλεπόντων ατόμων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ, στο τηλέφωνο 210 3418066 και 3739552.

Βιβλιοθήκη

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14, Ταύρος

Τ: 210 3739651-552 | www.piop.gr