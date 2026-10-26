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Προβλέπεται αύξηση της αξίας των vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά 10% και αυτόματη αναπροσαρμογή των ποσών για τους δικαιούχους.

Παράλληλα αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια για τη λήψη voucher πλήρους ή μειωμένης αξίας ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Οι τρίτεκνες οικογένειες αποκτούν πλέον πρόσβαση σε voucher μειωμένης αξίας χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό.

Η ΕΕΤΑΑ θα εκδώσει δεύτερη πρόσκληση ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερες οικογένειες που πληρούν τα νέα διευρυμένα κριτήρια.

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Τρεις νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την περίοδο 2026-2027. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αύξηση κατά 10% της αξίας των vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και κατάργηση του εισοδηματικού περιορισμού για τη χορήγηση voucher μειωμένης αξίας στις τρίτεκνες οικογένειες.

Ειδικότερα, η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση αυξάνει κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια για τα vouchers πλήρους και μειωμένης αξίας. Παράλληλα, επεκτείνει και στις οικογένειες με τρία παιδιά τη δυνατότητα λήψης voucher μειωμένης αξίας χωρίς εισοδηματικό περιορισμό, όπως ήδη ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες.

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Επιπλέον, προγραμματίζεται δεύτερη πρόσκληση για το πρόγραμμα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες να ενταχθούν και να επωφεληθούν από τις νέες ρυθμίσεις.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε σχετικά: «Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε περισσότερη στήριξη για τις οικογένειες με παιδιά. Αυξάνουμε κατά 10% την αξία των vouchers για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ανεβάζουμε κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια και καταργούμε τον εισοδηματικό περιορισμό για τα vouchers μειωμένης αξίας των τρίτεκνων οικογενειών».

Οι τρεις αλλαγές και τα νέα ποσά των vouchers

Η πρώτη παρέμβαση αφορά την αύξηση κατά 10% της αξίας τόσο των vouchers πλήρους όσο και των vouchers μειωμένης αξίας, για τις προβλεπόμενες κατηγορίες βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Ενδεικτικά, για θέση βρέφους με σίτιση, η αξία του voucher αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ. Για θέση νηπίου με σίτιση, το ποσό διαμορφώνεται από 2.612 σε 2.873 ευρώ. Αντίστοιχα, το voucher μειωμένης αξίας αυξάνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.

Η αναπροσαρμογή των ποσών θα γίνει αυτόματα και για τα vouchers που έχουν ήδη χορηγηθεί, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή νέας αίτησης από τις οικογένειες.

Επιπλέον, τα vouchers μειωμένης αξίας που έχουν ήδη εκδοθεί θα μετατρέπονται αυτοδικαίως σε vouchers πλήρους αξίας, εφόσον οι δικαιούχοι πληρούν πλέον τα νέα, αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια.

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Τα νέα εισοδηματικά όρια για τα vouchers πλήρους αξίας

Η δεύτερη παρέμβαση προβλέπει αύξηση κατά 2.000 ευρώ των εισοδηματικών ορίων για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας. Τα νέα όρια διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας ως εξής:

29.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά.

ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά. 32.000 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες.

35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.

Αντίστοιχα, για τη χορήγηση voucher μειωμένης αξίας σε οικογένειες με έως δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 35.000 σε 37.000 ευρώ.

Η τρίτη αλλαγή αφορά ειδικά τις τρίτεκνες οικογένειες. Με τη νέα ρύθμιση καταργείται το εισοδηματικό όριο των 38.000 ευρώ που ίσχυε για τη χορήγηση voucher μειωμένης αξίας. Έτσι, οι οικογένειες με τρία παιδιά θα μπορούν πλέον να λάβουν voucher μειωμένης αξίας ανεξαρτήτως εισοδήματος, όπως συμβαίνει ήδη με τις πολύτεκνες οικογένειες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν και τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος.

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Για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) θα προχωρήσει στην έκδοση δεύτερης πρόσκλησης για την περίοδο 2026-2027, λαμβάνοντας υπόψη τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Με τη νέα πρόσκληση, θα δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση οικογένειες που καλύπτονται από τις νέες προϋποθέσεις και δεν έχουν ήδη λάβει voucher, διευρύνοντας έτσι τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος.

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