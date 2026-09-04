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Για ορισμένους φοιτητές τα χρόνια της σχολής ολοκληρώνονται, ενώ για άλλους η φοιτητική τους ζωή μόλις αρχίζει. Για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, ωστόσο, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στη σχολή ή το τμήμα στο οποίο εισήχθησαν.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, στη διεύθυνση: eregister.it.minedu.gov.gr

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Για την είσοδό τους στην πλατφόρμα θα χρειαστούν τα προσωπικά τους στοιχεία, καθώς και τον οκταψήφιο κωδικό που απαιτείται για τη διαδικασία.

Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία που είχαν δηλώσει και στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό του τηλεφώνου τους, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ανάλογα με την περίπτωση.

Ειδικές κατηγορίες εισαχθέντων

Ξεχωριστές προβλέψεις υπάρχουν για ορισμένες κατηγορίες επιτυχόντων των Πανελλαδικών. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τους εισαχθέντες μέσω της κατηγορίας των σοβαρών παθήσεων, αλλά και για τους Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, αλλά και η πραγματοποίηση ορισμένων πρόσθετων ενεργειών που προβλέπονται από τη διαδικασία εγγραφής. Ανάλογες διαδικασίες ισχύουν και για όσους ήταν ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή για εκείνους που εισήχθησαν μέσω της διαδικασίας του 10% στο μηχανογραφικό.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ζητήσουν την προηγούμενη εγγραφή τους, αλλά και να προχωρήσουν στην διαγραφή τους από την παλιά σχολή, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να φοιτήσουν στο νέο τμήμα στο οποίο εισήχθησαν.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί την τελευταία προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Όσοι επιτυχόντες έχουν ήδη υποβάλει την αίτησή τους αλλά διαπιστώσουν ότι έχουν κάνει κάποιο λάθος, έχουν τη δυνατότητα μέχρι και σήμερα να προχωρήσουν σε τροποποίηση ή ακόμη και ανάκληση της αίτησής τους.

Εφόσον χρειάζεται, μπορούν στη συνέχεια να δημιουργήσουν και να υποβάλουν νέα αίτηση, διορθώνοντας τα στοιχεία που είχαν καταχωρίσει λανθασμένα.