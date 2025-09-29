Πανελλαδική απεργία εξήγγειλαν για την Τετάρτη (1/10) ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ διαμαρτυρόμενες για το νέο νομοσχέδιο που αφορά τα εργασιακά.

Η ΓΣΕΕ με ανακοίνωση που εξέδωσε ζητά μείωση του χρόνου εργασίας και συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζομένους. Σύμφωνα με την ΓΣΕΕ «ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας», με την κυβέρνηση να ανακοινώνει τον προηγούμενο μήνα το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά που προκάλεσε αντιδράσεις.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην απεργία

Με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από σχετική απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ. Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ σε ανακοίνωσή τους, δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και εξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας.

Σχετικά με τα λεωφορεία που κινούνται στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής, όπως είναι αυτές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής, τα δρομολόγια αναμένεται να γίνουν κανονικά.

Όσον αφορά το Μετρό (γραμμές 2 και 3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός), αλλά και το Τραμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, θα λειτουργήσουν από τις 09:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα για να διευκολύνουν την μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Στην ανακοίνωση του, το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, αναφέρεται στα κύρια αιτήματα της απεργίας:

Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.



Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.



Η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.



Σιδηροδρομικοί – ΠΟΣ



Στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, μετά από ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Για τροποποιήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια του προαστιακού, αναμένεται ανακοίνωση από την Hellenic Train.



Ταξί



Στην απεργία θα συμμετέχουν και οι οδηγοί Ταξί, έπειτα από απόφαση του Σωματείου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής. Οι οδηγοί αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.



Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας



Στην απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Κατά την διάρκεια της απεργίας, εφόσον πραγματοποιηθεί, καθώς εκκρεμεί έκδοση της απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών, θα εξυπηρετηθούν μόνο οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:



– Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.



– Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, πρωθυπουργούς.



– Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.



– Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.



– Νοσοκομειακές πτήσεις.



– Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.



– Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.



Στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία και εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ

Στην 24ωρη απεργία της Τετάρτης θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων από προσωπικό ασφαλείας.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες. Κανονικά θα δρομολογηθεί και η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.