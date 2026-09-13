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Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η πανσέληνος του μήνα, γνωστή και ως «Φεγγάρι της Συγκομιδής», αναμένεται να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό.

Η πανσέληνος θα φτάσει στην κορύφωσή της στις 19:50, ώρα Ελλάδας. Για την παρατήρησή της δεν χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, καθώς θα είναι ορατή χωρίς τη χρήση τηλεσκοπίου ή κιαλιών. Η συγκεκριμένη πανσέληνος σηματοδοτεί ουσιαστικά την ολοκλήρωση του καλοκαιριού και την προοδευτική μετάβαση στη φθινοπωρινή περίοδο.

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Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Η ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής» προέρχεται από τους ιθαγενείς λαούς της Βόρειας Αμερικής. Η πανσέληνος αυτή εμφανιζόταν την εποχή κατά την οποία πραγματοποιούνταν η συγκομιδή καλλιεργειών, όπως το καλαμπόκι, η κολοκύθα, το ρύζι και τα φασόλια.

Το έντονο φως που προσέφερε η πανσέληνος επέτρεπε στους αγρότες να συνεχίζουν τις εργασίες τους ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι, το συγκεκριμένο φεγγάρι συνδέθηκε στενά με την αγροτική ζωή και την περίοδο της συγκομιδής.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια διαφορετική ονομασία. Όταν η συγκεκριμένη πανσέληνος συμπίπτει χρονικά με τη φθινοπωρινή ισημερία, αποκαλείται «Φεγγάρι του Θερισμού». Αυτό, όμως, δεν θα συμβεί φέτος, καθώς η συγκεκριμένη ιδιότητα θα αποδοθεί στην επόμενη πανσέληνο, εκείνη του Οκτωβρίου.