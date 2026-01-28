Οι τελευταίες ώρες είναι εξαιρετικά δύσκολες για όλους και στον ΠΑΟΚ, όλοι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Αυτή τη φορά, όμως στο γήπεδο της Τούμπας δεν υπάρχουν συνθήματα, δεν υπάρχουν πανηγυρισμοί. Μόνο σιωπή και σεβασμός για τους επτά νέους ανθρώπους που δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν στον προορισμό τους.

Από χθες το μεσημέρι όταν έγινε γνωστή η είδηση φίλοι της ομάδας, παράγοντες, παίκτες και ο προπονητής Ραζβάν Λουτσέσκου βρέθηκαν έξω από την Τούμπα αφήνοντας κεριά και λουλούδια στη μνήμη των επτά νεκρών. Μάλιστα κάποιοι οπαδοί χθες το βράδυ μπήκαν μέσα στο γήπεδο και άφησαν κεριά στη θύρα 4.

Η ίδια εικόνα εκτυλίσσεται και σήμερα. Από νωρίς το πρωί άνθρωποι όλων των ηλικιών σοκαρισμένοι από το δυστύχημα που στέρησε τη ζωή σε επτά ανθρώπους πηγαίνουν στο σημείο αφήνοντας κεριά, κασκόλ και σημαίες της ομάδας.

Η Θύρα 4 άνοιξε για να υποδεχθεί τον κόσμο της. Οπαδοί του Δικεφάλου, αλλά και απλοί πολίτες, άνθρωποι κάθε ηλικίας, πέρασαν το πέταλο με σκυμμένο το κεφάλι. Άλλοι κρατούσαν λουλούδια, άλλοι κεριά, όλοι όμως κουβαλούσαν το ίδιο συναίσθημα: πόνο και ένα αναπάντητο «γιατί». Το πέταλο γέμισε με λουλούδια και κεριά στη μνήμη των αδικοχαμένων αετόπουλων.