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Η διάκριση αποδίδεται στη φυσική ομορφιά της περιοχής, τη μοναδική μορφολογία του τοπίου και την ιστορία της.

Η παραλία οφείλει το όνομά της στην κοκκινωπή απόχρωση της άμμου και των βράχων που την περιβάλλουν.

Η πρόσβαση στην απομονωμένη ακτή πραγματοποιείται με πεζοπορία ή με καραβάκι από τον οικισμό των Ματάλων.

Κατά τη δεκαετία του 1960, η τοποθεσία αποτέλεσε αγαπημένο προορισμό των χίπις που αναζητούσαν έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής.

Σήμερα, η παραλία διατηρεί τη μποέμικη ατμόσφαιρά της, προσφέροντας παράλληλα υποδομές όπως ομπρέλες και beach bar στους επισκέπτες της.

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Η περίφημη Κόκκινη Aκτή ή Κόκκινος Άμμος στα Μάταλα της νότιας Κρήτης φιγουράρει ανάμεσα στις 25 καλύτερες παραλίες γυμνιστών ανά τον κόσμο, σύμφωνα με το CNN Travel. Η λίστα αναδεικνύει μερικούς από τους πιο γνωστούς προορισμούς γυμνιστών στον κόσμο, από τη Γαλλία και την Κροατία έως τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία.

Η Κόκκινη Παραλία πήρε το όνομά της από την κοκκινωπή απόχρωση της άμμου και των βράχων που την περιβάλλουν.

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Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα Μάταλα και η πρόσβαση γίνεται είτε μέσω μιας πεζοπορικής διαδρομής περίπου 20 λεπτών είτε με καραβάκι από το λιμάνι του οικισμού. Η σχετική απομόνωση της παραλίας, σε συνδυασμό με τα πεντακάθαρα νερά του Λιβυκού Πελάγους, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο φυσικό τοπίο που προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Η παραλία έγινε ιδιαίτερα γνωστή τη δεκαετία του 1960, όταν αποτέλεσε αγαπημένο προορισμό των χίπις που κατέκλυζαν τα Μάταλα αναζητώντας έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής. Μέχρι σήμερα διατηρεί μέρος αυτής της μποέμικης ατμόσφαιρας, ενώ διαθέτει ομπρέλες, ξαπλώστρες και ένα μικρό beach bar που εξυπηρετεί τους λουόμενους κατά τους θερινούς μήνες.

Το CNN Travel επισημαίνει ότι η Κόκκινη Ακτή συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς γυμνιστών παγκοσμίως χάρη στη φυσική της ομορφιά, τη μοναδική μορφολογία του τοπίου και την ιστορία της.

Οι 25 καλύτερες παραλίες γυμνιστών ανά τον κόσμο

• Playa Naturista Chihuahua, Ουρουγουάη: Η παραλία έχει ανακυρηχτεί επισήμως γυμνιστών ήδη από τις αρχές του 2000.

• Παραλία Γυμνιστών Νίντα, Λιθουανία στα παγωμένα νερά της Βαλτικής. Προς το νότιο άκρο της βρίσκονται τα σύνορα μεταξύ Λιθουανίας και Ρωσίας, και θεωρείται μία από τις πιο γνωστές και όμορφες παραλίες γυμνιστών.

• Oriental Beach Village, επαρχία Phang Nga, Ταϊλάνδη: Πρόκειται για την μοναδική παραλία στην Ταϊλάνδη που ο γυμνισμός είναι αποδεκτός.

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• Παραλία Αgesta, Σουηδία: Η μοναδική επίσημη ακτή στην Σουηδία για τους φίλους τους γυμνισμού. Βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα νότια της Στοκχόλμης και χαρακτηρίζεται από μία αμμώδη ακτή που τα ρούχα και τα μαγιό δεν είναι απαραίτητα.

• Little Palm Beach, Waiheke, Νέα Ζηλανδία: Αν και ο γυμνισμός στη χώρα είναι ευρέως διαδεδομένος, δεν είναι λίγοι όσοι επιλέγουν να επισκέπτονται αποκλειστικά τη συγκεκριμένη ακτή .

• Παραλία Νούγκαλ, Κροατία: Η πυκνή βλάστηση και οι επιβλητικοί βράχοι συνθέτουν το απόλυτο περιβάλλον ηρεμίας.

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• Παραλία Μόσουπ, Αμπέλι Μάρθας, Μασαχουσέτη: Ακριβώς κάτω από θεόρατους βράχους, ο γυμνισμός είναι απολύτως αποδεκτός.

• Παραλία Lady Bay, Σύδνεϋ, Αυστραλία: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παραλίες γυμνιστών, όπου η στενή αμμουδιά φιλοξενεί τους λουόμενους που αγαπούν την απόλυτη επαφή με τη φύση.

• Κόλπος Στάντλαντ, Ντόρσετ, Αγγλία: Έχει ανακηρυχτεί ως επίσημος τόπος για τους φίλους του γυμνισμού με τη σηματοδότηση να θέτει σαφή όρια.

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• Ρεκ Μπιτς, Βανκούβερ, Καναδάς: Θεωρείται ίσως η μεγαλύτερη παραλία αφιερωμένη στους γυμνιστές.

• Buhne 16, Σιλτ, Γερμανία: Στις περισσότερες ακτές του Σιλτ, η ένδυση είναι προαιρετική, ωστόσο η συγκεκριμένη παραλία έχει γίνει σημείο αναφοράς για τους φίλους του γυμνισμού.

• Παραλία Black’s, Λα Χόγια, Καλιφόρνια: Για περισσότερο από 50 χρόνια οι γυμνιστές επιλέγουν τη συγκεκριμένη ακτή για μαύρισμα σε όλο το σώμα.

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• Κόκκινη Παραλία, Κρήτη, Ελλάδα: Πρόκειται για μία απομονωμένη ακτή στη νότια πλευρά της Κρήτης και θεωρείται το απόλυτο spot για ηλιοθεραπεία χωρίς ρούχα στην χώρα μας.

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• Παραλία Callantsoog, Ολλανδία: Αποτελεί ίσως την παλαιότερη παραλία γυμνιστών στην Ολλανδία, και έχει αναγνωριστεί επίσημα ήδη από το 1973.

• Anse de Grande Saline, St. Barts (Άγιος Βαρθολομαίος): Έχει αναδειχθεί ως μία από τις λιγοστές παραλίες της περιοχής όπου ο γυμνισμός είναι απολύτως νόμιμος και αποδεκτός.

• Platja des Cavallet, Ίμπιζα, Ισπανία: Ένας τόπος όπου τα ροζ φλαμίνγκο και οι γυμνιστές έρχονται σε απόλυτη αρμονία.

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• Παραλία Cap d’Agde, Γαλλία.

• Παραλία Benas, Σαρδηνία, Ιταλία: Ορίστηκε και επισήμως παραλία γυμνιστών το 2002.

• Παραλία Mpenjati, KwaZulu-Natal, Νότια Αφρική: Αν και είχε αναδειχθεί ως η μοναδική παραλία γυμνιστών στη Νότια Αφρική, οι ντόπιοι ζήτησαν την ανάκληση της απόφασης, ωστόσο οι φίλοι του γυμνισμού συνεχίζουν να την επισκέπτονται.

• Playa de Maspalomas, Γκραν Κανάρια, Κανάρια Νησιά

• Playa Zipolite, Οαχάκα, Μεξικό

• Παραλία Orient Bay, Άγιος Μαρτίνος: Η καθορισμένη περιοχή γυμνιστών βρίσκεται προς το βόρειο άκρο της παραλίας και διαθέτει μπαρ.

• Praia Massarandupió, Bahia, Βραζιλία

• Παραλία Βεκάκι, Ρίγα, Λετονία

• Πάρκο Χάουλβερ Μπιτς, Μαϊάμι, Φλόριντα: Θεωρείται η πιο δημοφιλής δημόσια παραλία γυμνιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.