Παράνομη κηρύχθηκε η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) που είχε εξαγγείλει για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν, αύριο, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οι πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να κηρυχθεί παράνομη η εξαγγελθείσα στάση εργασίας της ΕΕΕΚΕ.

«Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οπότε το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της AEGEAN.

Απεργία: Τι θα γίνει με ΜΜΜ – Πλοία

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση για τη λειτουργία των ΜΜΜ και των πλοίων.