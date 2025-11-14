Ένταση στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη το βράδυ της Παρασκευής καθώς μέλη του Ρουβίκωνα έκαναν παρέμβαση, με δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντούν με προσαγωγές, χημικά και ξύλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει 23 προσαγωγές.

«Γνωρίζουμε ότι η προσπάθεια περιστολής συγκεντρώσεων μπροστά στη Βουλή δεν αφορά τον σεβασμό στους νεκρούς, αλλά την ανάγκη της εξουσίας να ελέγξει όσους αντιστέκονται» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ρουβίκωνας σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

Η ανακοίνωση από τον Ρουβίκωνα

«Σήμερα Παρασκευή 14/11 μέλη του Ρουβίκωνα πραγματοποίησαν παρέμβαση μπροστά από το μνημείο του ‘Άγνωστου Στρατιώτη, σε μια συγκυρία όπου η δημόσια ατζέντα υποτάσσεται σε μια κυβερνητική εκστρατεία που σκοπό έχει τόσο το θάψιμο της πολιτικής ήττας και σφαλιάρας που έφαγαν από τη νικηφόρα απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, όσο και του αποπροσανατολισμού της κοινωνικής βάσης από τα πραγματικά διακυβεύματα που αφορούν τη ζωή και το μέλλον της. Η επίκληση της ”προσβολής του μνημείου” αξιοποιείται ως εργαλείο για την επιβολή νέων περιορισμών στη διαμαρτυρία και στη συλλογική έκφραση.

Το μνημείο, σύμβολο θυμάτων πολέμων που πλήρωσαν με τη ζωή τους τις αποφάσεις των ισχυρών, μετατρέπεται σήμερα σε πρόσχημα για να στοχοποιηθούν οι αγωνιζόμενοι και σε πεδίο άσκησης προπαγάνδας από την πλευρά της κυβέρνησης.

Γνωρίζουμε ότι η προσπάθεια περιστολής συγκεντρώσεων μπροστά στη Βουλή δεν αφορά τον σεβασμό στους νεκρούς, αλλά την ανάγκη της εξουσίας να ελέγξει όσους αντιστέκονται.

Η καταστολή και η επικοινωνιακή διαχείριση δεν θα ανακόψουν τη δράση και την παρουσία μας στον δημόσιο χώρο. Οι απαγορεύσεις θα καταρρεύσουν στην πράξη, όπως τόσες άλλες πριν».