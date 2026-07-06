Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δωρεάν εφαρμογή Parkout συνδέει σε πραγματικό χρόνο τους οδηγούς που αποχωρούν από μια θέση στάθμευσης με εκείνους που αναζητούν θέση στις γειτονιές της Αθήνας.

Το σύστημα βασίζεται στη συνεργασία των χρηστών χωρίς την ανάγκη πρόσθετων υποδομών, στοχεύοντας στον περιορισμό της άσκοπης κυκλοφορίας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η εφαρμογή υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. και την ParkEasy Ι.Κ.Ε., λειτουργώντας αποκλειστικά σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.

Οι οδηγοί ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες θέσεις, μειώνοντας τον χρόνο αναζήτησης και βελτιώνοντας την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών εντός του αστικού ιστού.

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Μια νέα δωρεάν εφαρμογή μπαίνει στη ζωή των Αθηναίων, η οποία έχει τη δυνατότητα να συνδέσει σε πραγματικό χρόνο οδηγούς, που αφήνουν μια θέση παρκαρίσματος με εκείνους που την αναζητούν. Η εφαρμογή λέγεται Parkout και στόχος του δήμου που την εισάγει, είναι να κάνει πιο εύκολη για τους κατοίκους τη στάθμευση μέσα στην πόλη.

Οι οδηγοί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που ελευθερώνονται, φυσικά σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, εξοικονομώντας χρόνο, περιορίζοντας την άσκοπη κυκλοφορία και βελτιώνοντας την καθημερινή μετακίνηση. Το Parkout εισάγει ένα μοντέλο Peer-to-Peer (P2P) matching, υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. μαζί με την ParkEasy Ι.Κ.Ε. και βασίζεται στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες υποδομές ή αισθητήρες.

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Ως προς τη λειτουργία του Parkout ο χρήστης:

– Κατεβάζει την εφαρμογή: Το Parkout διατίθεται δωρεάν για συσκευές Android και iOS.

– Δηλώνει ότι αποχωρεί: Όταν πρόκειται να φύγει από μία θέση στάθμευσης, ενημερώνει μέσω της εφαρμογής ότι αυτή πρόκειται να ελευθερωθεί.

– Ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο: Αν κάποιος αναζητά θέση στάθμευσης, μπορεί να ενημερωθεί για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά του.

– Παρκάρει πιο γρήγορα: Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης στάθμευσης, περιορίζεται η άσκοπη κυκλοφορία και διευκολύνονται οι καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη.

Η λειτουργία της εφαρμογής Parkout αφορά στις περιοχές του Δήμου Αθηναίων, όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Συγκεκριμένα: Προμπονά, Ριζούπολη, Άνω Πατήσια, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Νιρβάνα, Σεπόλια, Κοκκινιά, Ακαδημία Πλάτωνος, Κολωνός, Βοτανικός, Ελαιώνας, Ρουφ, ΟΣΕ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Άνω Κυψέλη, Νέα Κυψέλη, Πεδίο Άρεως – Ευελπίδων, Γκύζη, Πολύγωνο, Γηροκομείο, Ελληνορώσων, Αμπελόκηποι, Γουδή, Παγκράτι, Ζάππειο, Στάδιο, Προφήτης Ηλίας, Α’ Νεκροταφείο, Νέος Κόσμος, Γούβα, Δουργούτι, Άνω Πετράλωνα, Κάτω Πετράλωνα.

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Δεν υποστηρίζεται στις περιοχές: Εμπορικό Τρίγωνο – Μοναστηράκι – Πλάκα, Ακρόπολη, Μακρυγιάννη – Κουκάκι – Βεΐκου – Φιλοπάππου, Μουσείο – Εξάρχεια – Νεάπολη, Κολωνάκι, Ιλίσια, Λυκαβηττός και Κουντουριώτικα.

Ως βασικά οφέλη του Parkout αναφέρονται:

– Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος: Μείωση του χρόνου αναζήτησης στάθμευσης («cruising»), βοηθώντας κατοίκους και επισκέπτες να αξιοποιούν καλύτερα τον χρόνο τους.

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– Συμβολή στο περιβάλλον: Λιγότερος χρόνος cruising σημαίνει λιγότερες εκπομπές CO₂. Έτσι, η εφαρμογή φιλοδοξεί να συμβάλει ενεργά στους στόχους κλιματικής ουδετερότητας της πόλης.

– Πρόσβαση για όλους: Η εφαρμογή διατίθεται χωρίς κόστος για τους δημότες και τους επισκέπτες, ενώ το μοντέλο peer-to-peer προάγει την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών.

– Ποιότητα ζωής: Μείωση του στρες και του εκνευρισμού, που προκαλεί η καθημερινή αναζήτηση θέσης στάθμευσης στην πόλη.

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Σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Πάρης Χαρλαύτης, τόνισε: «Οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών. Το Parkout αξιοποιεί αυτή τη λογική, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή πληροφορία σε ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους. Στόχος μας είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες του δήμου να δίνουν πρακτικές λύσεις σε πραγματικές ανάγκες δημοτών και επισκεπτών».

Από τη μεριά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ Λάζαρος Καραούλης, ανέφερε: «Το Parkout είναι ένα εύχρηστο δωρεάν ψηφιακό εργαλείο, που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Αθήνα. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μειώνει τον χρόνο αναζήτησης στάθμευσης, περιορίζει την άσκοπη κυκλοφορία στους δρόμους και διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις των οδηγών. Δίνουμε λύσεις που κάνουν την πόλη πιο λειτουργική και την καθημερινότητα των πολιτών πιο εύκολη».

Πηγή : ΑΠΕ – ΜΠΕ

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