Οδηγός νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής καταγγέλλει ότι δέχτηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 25 Σεπτεμβρίου, απρόκλητη επίθεση από επιβάτη, ο οποίος του προκάλεσε κάταγμα στη γνάθο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, γύρω στις 02:00, το λεωφορείο της γραμμής 500 (Πειραιάς – Κηφισιά) εκτελούσε κανονικά το δρομολόγιο, όταν στη στάση «Αγία Βαρβάρα» στα Άνω Πατήσια ένας επιβάτης χτύπησε το μεσαίο κουδούνι για να κατέβει.

Ωστόσο, δεν αποβιβάστηκε, αλλά κινήθηκε προς την μπροστινή πόρτα, την οποία άρχισε να χτυπάει.

Ο οδηγός άνοιξε την πόρτα, όμως ο επιβάτης και πάλι δεν κατέβηκε. Αντ’ αυτού φέρεται να γύρισε προς το μέρος του οδηγού και να τον χτύπησε στο πρόσωπο, σπάζοντάς του τη γνάθο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος, ο δράστης έμοιαζε μεθυσμένος.

«Ήταν μια αιφνιδιαστική γροθιά, χωρίς καμία λογομαχία. Ο συνάδελφος ζαλίστηκε και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο επιβάτης έφυγε τρέχοντας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει κάταγμα στο ζυγωματικό, τραυματισμό στο μάτι και εκδορές στα ούλα. Σύμφωνα με τους συναδέλφους του, ο τραυματίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρήξιμο και έντονο πόνο, ενώ δυσκολεύεται να μιλήσει και να τραφεί.

Να σημειωθεί ότι στην κατάθεση του δήλωσε ότι είχε ξαναδεί τον συγκεκριμένο επιβάτη σε προηγούμενο δρομολόγιο, χωρίς να γνωρίζει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.

Ζήτημα ασφάλειας

Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών, κυρίως στα νυχτερινά δρομολόγια. Οι εργαζόμενοι τονίζουν την ανάγκη για τοποθέτηση προστατευτικών καμπινών, ώστε να περιοριστεί η άμεση πρόσβαση των επιβατών προς τον οδηγό.

«Η παραβατικότητα έχει αυξηθεί και τα επεισόδια είναι πολλά. Οι καμπίνες έπρεπε να είχαν τοποθετηθεί εδώ και καιρό. Είναι θέμα προστασίας της ανθρώπινης ζωής», τόνισε εκπρόσωπος του συνδικάτου.

Τέλος, σημειώνεται πως η αστυνομία διερευνά την υπόθεση για τον εντοπισμό του επιβάτη. Ο οδηγός, αν και εκτός κινδύνου, παραμένει σε κατάσταση σοκ, ενώ θα χρειαστεί χρόνο για πλήρη αποκατάσταση.