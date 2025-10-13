Τρεις αδελφές κατήγγειλαν τον πατέρα τους για γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους, αλλά και σε βάρος δύο ανιψιών του, όταν τα κορίτσια ήταν ανήλικα και συγκεκριμένα 9 έως 11 ετών. Η μία από τις τρεις, είναι ακόμα και σήμερα ανήλικη.

Σύμφωνα με το pelop.gr η υπόθεση που σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας, ερευνήθηκε με απόλυτη μυστικότητα από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας. Οι αστυνομικοί, έπειτα από την προανακριτική διαδικασία και τη λήψη καταθέσεων από εμπλεκόμενα πρόσωπα, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 55χρονου, η οποία έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Οι καταγγέλλουσες βρήκαν το θάρρος να προχωρήσουν στη δημοσιοποίηση των καταγγελλόμενων πράξεων, όταν οι δύο μεγαλύτερες αδελφές συζήτησαν για πρώτη φορά με τους συζύγους τους και αποφάσισαν να απευθυνθούν στην Αστυνομία.

Αρνείται τις κατηγορίες

Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική ιστοσελίδα, ο γιος της οικογένειας φέρεται να είχε αντιληφθεί όσα συνέβαιναν και μετά από έντονη αντιπαράθεση, ο πατέρας απομακρύνθηκε προσωρινά από το σπίτι. Ο ίδιος, πάντως, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε προέβη σε οποιαδήποτε πράξη σε βάρος των παιδιών ή συγγενών του.

Ο 55χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία του βιασμού, καθώς οι πράξεις που περιγράφονται στις καταθέσεις των θυμάτων εμπίπτουν στο συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον ανακριτή, ο οποίος, αφού μελετήσει τα στοιχεία, θα καλέσει τον κατηγορούμενο να απολογηθεί και θα αποφασίσει για την ποινική του αντιμετώπιση.