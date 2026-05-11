Η γνωστή ηθοποιός Πατρίσια Μίλικ Περιστέρη έγινε για πρώτη φορά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Τα τελευταία χρόνια η ηθοποιός έχει επιλέξει να ζει μόνιμα στο Μεξικό.

Η ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό μέσα από τον ρόλο της Χαράς στη δραματική σειρά του MEGA «Χαρά αγνοείται», γνωστοποίησε τα χαρμόσυνα νέα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram. Παράλληλα, αποκάλυψε πως το μωρό της γεννήθηκε την Κυριακή (10.05.2026), ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας.

«Το να είσαι μητέρα είναι να ανακαλύπτεις μια αγάπη τόσο βαθιά, τόσο αγνή και τόσο συντριπτική, που αλλάζει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τον κόσμο. Το να είσαι μητέρα είναι επίσης φόβος. Οι σιωπηλές προσευχές, η συνεχής ανησυχία, το να ελέγχεις αν αναπνέουν, η ακατανίκητη ανάγκη να τα προστατεύσεις από τα πάντα».

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media, η Πατρίσια Μίλικ Περιστέρη ποζάρει ξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου, κρατώντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό της.

Υπενθυμίζεται πως η Πατρίσια Μίλικ Περιστέρη είναι παντρεμένη με τον Μεξικανό επιχειρηματία Μάρκο Κόχαμπ, με τον οποίο γνωρίστηκε στο Παρίσι.