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Στη σύλληψη ενός δεκαπεντάχρονου προχώρησαν τα στελέχη της Ασφάλειας Πεύκης, ύστερα από καταγγελία οικογένειας ανήλικης, σύμφωνα με την οποία ο έφηβος άντλησε φωτογραφία του κοριτσιού από το προφίλ του, την επεξεργάστηκε και δημιούργησε υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, που στη συνέχεια ανήρτησε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αστυνομικοί από την έρευνά τους διαπίστωσαν ότι η καταγγελία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και πέρασαν χειροπέδες στον δεκαπεντάχρονο. Σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για πορνογραφία ανηλίκων και τον δοήγησαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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