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Η Πέγκυ Ζήνα μίλησε για τη συνεργασία της με τον Νότη Σφακιανάκη, περιγράφοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στις συναυλίες τους και τη μεγάλη απήχηση που είχε ο δημοφιλής τραγουδιστής στο κοινό.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Αστερόσκονη», που προβλήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου, όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην περίοδο που συνεργάστηκε με τον Νότη Σφακιανάκη και τον Δημήτρη Μητροπάνο, εξηγώντας πόσο καθοριστικές υπήρξαν αυτές οι εμπειρίες για την πορεία της.

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Μιλώντας για τον Νότη Σφακιανάκη, τόνισε πως όσα έζησε δίπλα του παραμένουν ασύγκριτα με όσα βλέπει σήμερα στον χώρο της μουσικής, επισημαίνοντας τη σπουδαία απήχηση που είχε ο τραγουδιστής στις ζωντανές εμφανίσεις και στις πωλήσεις των δίσκων του.

Συγκεκριμένα, η Πέγκυ Ζήνα είπε: «Αυτά που έχω ζήσει με τον Νότη Σφακιανάκη… Ακούω σήμερα που λένε, “γέμισε γήπεδα, είχε επιτυχίες” και μου φαίνονται όλα τόσα… μπροστά σε αυτά που έχω ζήσει εκείνες τις εποχές με τον Νότη. Δηλαδή ήταν ασύλληπτα τα νούμερα που πουλούσε και αυτό που γινόταν με αυτόν στις συναυλίες που κάναμε μαζί, γιατί γυρίσαμε και όλο τον κόσμο. Γινόταν λαϊκό προσκύνημα. Όχι στην Ελλάδα μόνο ή στην Κύπρο. Έχω ζήσει μαγικά πράγματα με τον Νότη».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως οι συνεργασίες της τόσο με τον Νότη Σφακιανάκη όσο και με τον Δημήτρη Μητροπάνο επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις προσωπικές της επιτυχίες.

Όπως ανέφερε: «Και αυτό με βοήθησε, όπως και με τον Μητροπάνο αυτό που έζησα σε πολύ πιο ουσιαστικά τραγούδια και μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών. Αυτά που έχω ζήσει λοιπόν, ξεχωριστά με αυτούς τους δυο ανθρώπους, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την οποία επιτυχία μου. Πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω. Καμιά φορά λένε γιατί δεν ενθουσιάζεσαι, αλλά η μουσική έχει πάντα το κάτι παραπάνω».