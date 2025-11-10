Ανήσυχοι είναι οι κάτοικοι σε Πετρούπολη και Άνω Λιόσια, καθώς λύκος εντοπίστηκε να κυκλοφορεί σε πολύ κοντινή απόσταση από σπίτια και σε δρόμους όπου υπάρχει κίνηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που άγρια ζώα επισκέπτονται τον αστικό ιστό λόγω της ανάγκης τους να βρουν τροφή και σίγουρα δεν θα είναι και η τελευταία.

Το ζώο ήταν σκελετωμένο, σε πολύ άσχημη κατάσταση και όπως τονίζουν οι ειδικοί, μπορεί να γίνει επιθετικό.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθηρίας, κ. Αθανασίου, μιλώντας για το περιστατικό επισήμανε τη σοβαρότητα της κατάστασης:

«Στο πλάνο βλέπουμε ένα άγριο ζώο. Οι λύκοι κατεβαίνουν πλέον σε κατοικημένες περιοχές επειδή υπάρχει υπερπληθυσμός στην Πάρνηθα, ο οποίος δεν διαχειρίζεται σωστά. Το ζώο στο βίντεο φαίνεται πεινασμένο και, όταν βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, μπορεί να επιτεθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για άμεση διαχείριση του πληθυσμού των άγριων ζώων και μέτρα προστασίας, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Λύκοι στα Λιόσια, αγριογούρουνα σε Χαΐδάρι και Εκάλη

Η φύση στην Ελλάδα έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα από τις δασικές πυρκαγιές και ο άνθρωπος – δυστυχώς – καταστρέφει το περιβάλλον που ζουν τα άγρια ζώα.

Η αδυναμία τους να βρουν τροφή, τα αναγκάζει να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους και να εμφανίζονται σε περιοχές που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα συνιστούσε μη πιστευτή κάθε αναφορά σε θέαση λύκου ή αγριογούρουνου.

Παράλληλα τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφονται όλο και περισσότερα αγριογούρουνα σε κατοικημένους δρόμους των βορείων προαστίων, συχνά μέρα μεσημέρι, αποτέλεσμα της πίεσης στα οικοσυστήματα της Πάρνηθας–Πεντέλης, της αφθονίας τροφής εντός πόλης και της ελλιπούς διαχείρισης του πληθυσμού τους. Οι κάτοικοι μιλούν για «καθημερινότητα», ενώ ειδικοί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους σε τροχαία και για ανεξέλεγκτες «λύσεις» με καραμπίνες.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δήμαρχοι Διονύσου, Κηφισιάς-Εκάλης που κάνουν λόγο για «υπαρκτό και οξύ πρόβλημα», «όχι περιστασιακό αλλά αντιθέτως μια νέα πραγματικότητα».