Στην τελική ευθεία για την ταυτοποίηση τού άνδρα, που τα ξημερώματα της Δευτέρας τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι έναν 37χρονο από τη Βουλγαρία, έξω από κλαμπ στο Περιστέρι βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης και θύμα ήταν σε διαφορετικά καταστήματα της οδού Λασσάνη, συναντήθηκαν στον δρόμο, συνομίλησαν για λίγο, ο δράστης κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα με το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα του 37χρονου και στη συνέχεια επέστρεψε στο κλαμπ, όπου ήταν αρχικά.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του δράστη και να φθάσουν στα ίχνη του.

Σεσημασμένος ο 37χρονος

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 37χρονος, που υπέκυψε στα τραύματά του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, ήταν γνωστός στις αρχές. Είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης, στη Λάρισα, για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία, ενώ είχε συλληφθεί και για παράβαση τού νόμου περί όπλων.

Ο 37χρονος, μάλιστα, στις συλλήψεις του είχε δώσει δύο διαφορετικά στοιχεία, προκειμένου να θολώσεις τις αρχές για το ποινικό παρελθόν του.

Αξιωματικός της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέφερε στη HuffPost πως ο 37χρονος ανήκε στη συμμορία με την ονομασία Lions, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στους εκβιασμούς κυρίως σε βάρος ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στα δυτικά προάστια.