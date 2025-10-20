Αυτόπτες μάρτυρες και υλικό από κάμερες ασφαλείας εξετάζουν με μεγάλη προσοχή οι αστυνομικοί, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 37χρονος τα ξημερώματα τής Δευτέρας στο Περιστέρι, αλλά και να εντοπίσουν τον δράστη.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα έξω από κλαμπ επί της οδού Λασσάνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα διασκέδαζε στο κλαμπ και για άγνωστο λόγο βγήκε και συνομιλούσε με έναν άνδρα, ο οποίος του κατάφερε χτύπημα στην κοιλιακή χώρα.

Ο 37χρονος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος και, όσοι τον είδαν, κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Διασώστες τον μετέφεραν εν ζωή στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας αλλά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.