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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Την περασμένη άνοιξη, η ηθοποιός είχε ένα ατύχημα στο σπίτι της στην Αίγινα, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο ισχίο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, μετά την επιστροφή της στο σπίτι, παρουσίασε επιπλοκή που συνδέθηκε με τη φαρμακευτική αγωγή για την αρτηριακή πίεση, με αποτέλεσμα να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Εκεί παρέμεινε σε κωματώδη κατάσταση για περίπου τεσσεράμισι μήνες.

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Η Μάγδα Τσαγγάνη είχε διαγράψει μακρά πορεία στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε αρκετές δημοφιλείς σειρές, κυρίως από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα.

Το 1991 εμφανίστηκε στην κωμική σειρά «Οι κουτσομπόλες», ενώ έκανε περάσματα από τις παραγωγές «Μάλιστα κύριε» και «Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης». Την περίοδο 1992-1994 είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά του ANT1 «Ο χήρος, η χήρα και τα χειρότερα», ενώ τη σεζόν 1995-1996 συμμετείχε στη σειρά «Έλλη και Άννα».

Κατά τη δεκαετία του 2000 συνεργάστηκε κυρίως με το Mega, λαμβάνοντας μέρος σε τηλεοπτικές παραγωγές που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Ιδιαίτερα γνωστή στο κοινό έγινε μέσα από τον ρόλο της Ευανθίας Λαζάρου στις «Σαββατογεννημένες» του Γιώργου Καπουτζίδη, τη σεζόν 2003-2004.

Την επόμενη τηλεοπτική χρονιά, 2004-2005, συμμετείχε στις σειρές «Εραστής Δυτικών Προαστίων» και «Όλα του γάμου δις κολα». Το 2005 εμφανίστηκε σε επεισόδιο της σειράς «Επτά Θανάσιμες Πεθερές», ενώ έναν χρόνο αργότερα έκανε guest εμφάνιση στην πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου του «Στο Παρά Πέντε».

Από το 2006 έως το 2008 είχε έναν από τους βασικούς ρόλους στην καθημερινή σειρά του Mega «Μαρία η άσχημη». Η τηλεοπτική της διαδρομή συνεχίστηκε με τη συμμετοχή της στην αστυνομική κωμωδία «L.A.P.D.», όπου εμφανίστηκε από το 2008 έως το 2010.