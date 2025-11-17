Ο Νίκος Παπανικολάου, διακεκριμένος μαιευτήρας–γυναικολόγος και ιδρυτής της πρώτης Τράπεζας Σπέρματος στην Ελλάδα, πέθανε σε ηλικία 99 ετών. Υπήρξε γιατρός πολλών καλλιτεχνών, ανάμεσά τους και της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Η Βουγιουκλάκη δυσκολεύτηκε να μείνει έγκυος, αλλά με τη βοήθειά του τα κατάφερε. Κατά τα γυρίσματα της ταινίας «Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά» κινδύνεψε να χάσει το παιδί, και ο Παπανικολάου τη μετέφερε άμεσα στην Αθήνα, συμβάλλοντας τελικά στη γέννηση του γιου της, Γιάννη.

Advertisement

Advertisement

Εκτός από το ιατρικό του έργο, ο Παπανικολάου ίδρυσε και δύο μουσεία στον Πλάτανο Ναυπακτίας: το Λαογραφικό και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.