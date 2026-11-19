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Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε η Σία Κοσιώνη τον πατέρα της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Η δημοσιογράφος γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του και συνοδεύοντάς την με ένα εκτενές μήνυμα γεμάτο αγάπη, αναμνήσεις και συγκίνηση.

Στην ανάρτησή της αναφέρθηκε στην πολυδιάστατη προσωπικότητά του, στη γεμάτη εμπειρίες ζωή που έζησε, αλλά και στις ξεχωριστές στιγμές που μοιράστηκαν. Θυμήθηκε, μεταξύ άλλων, τις μουσικές στιγμές της παιδικής της ηλικίας, όταν εκείνος συνήθιζε να της παίζει νανουρίσματα με τη φυσαρμόνικα, η οποία αργότερα συνόδευσε πολλές οικογενειακές χαρές και λύπες.

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Όπως περιέγραψε, ο πατέρας της υπήρξε γιατρός, αλλά και ένας άνθρωπος με αμέτρητα ταλέντα και ενδιαφέροντα: αυτοδίδακτος γεωπόνος, ξυλουργός, χτίστης, μηχανικός, μουσικός, ζωγράφος και ψάλτης. Παράλληλα, έκανε αναφορά στη διαδρομή του από τους αμπελώνες της Νεμέας έως την Ιατρική Σχολή Αθηνών και τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της πρωτεύουσας.

Ιδιαίτερη θέση στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της είχαν η ανεξαρτησία, η ανθεκτικότητα, η ευαισθησία και το χιούμορ του, καθώς και η αγάπη που άφησε πίσω του σε όσους γνώρισαν και βοηθήθηκαν από εκείνον μέσα από την επιστήμη του.

Η Σία Κοσιώνη εξομολογήθηκε πόσο δύσκολο είναι να αποδεχθεί ότι ο πατέρας της δεν θα επιστρέψει, βρίσκοντας, ωστόσο, παρηγοριά στο γεγονός ότι έφυγε έχοντας ζήσει μια γεμάτη ζωή και έχοντας προσφέρει πολλά στους ανθρώπους γύρω του.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη φωνή, το βλέμμα, τις σιωπές και τις μελωδίες του, αλλά και στον αστείο χορό τους υπό τους ήχους του τραγουδιού «Sara Perché Ti Amo». Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο παράδειγμα ζωής που της άφησε, επιλέγοντας να ολοκληρώσει το αντίο της με μια φράση γεμάτη συναίσθημα: «Ώρα καλή πατέρα μου».