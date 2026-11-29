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Ο εκλιπών διαμόρφωσε καθοριστικά τον ελληνικό εκδοτικό χώρο από το 1974, συνδυάζοντας την εκπαιδευτική του εμπειρία με την παραγωγή χιλιάδων τίτλων λογοτεχνίας, επιστημονικών συγγραμμάτων και λεξικών.

Παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο ίδιος υπήρξε ενεργός συγγραφέας και μεταφραστής, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πνευματική παρακαταθήκη που συνεχίζεται από την οικογένειά του.

Ο εκδοτικός οίκος που δημιούργησε παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους φορείς πολιτισμού στην Ελλάδα, έχοντας εκδώσει έργα που συντρόφευσαν διαδοχικές γενιές αναγνωστών.

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Ο ελληνικός εκδοτικός κόσμος αποχαιρετά μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητές του. Ο Στέφανος Πατάκης, φιλόλογος, συγγραφέας, μεταφραστής και ιδρυτής των Εκδόσεων Πατάκη, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 87 ετών.

Υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία του ελληνικού βιβλίου κατά τη μεταπολίτευση, δημιουργώντας έναν εκδοτικό οίκο με χιλιάδες τίτλους, σπουδαίους Έλληνες και ξένους συγγραφείς και παρουσία σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες της βιβλιοπαραγωγής.

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Μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του παρέμενε ενεργός. Το απόγευμα του Σαββάτου επέστρεψε από το γραφείο του στο σπίτι, όπου παραπάτησε ανεβαίνοντας τις σκάλες, όπως γνωστοποίησαν τα τρία παιδιά του, Άννα, Έλενα και Αλέξανδρος.

«Το λεξικό του πενθεί», έγραψαν στη συγκινητική ανακοίνωσή τους.

Από την Καλλιθέα στις αίθουσες διδασκαλίας

Ο Στέφανος Πατάκης γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1939 στην Καλλιθέα. Ο πατέρας του είχε ουγγρική καταγωγή και η μητέρα του καταγόταν από το Αίγιο. Ήταν το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας και μεγάλωσε στα δύσκολα χρόνια της γερμανικής Κατοχής και της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Σπούδασε Φιλολογία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του το 1962.

Δίδαξε στο Λεόντειο Λύκειο, στο Κολέγιο Αθηνών και σε φροντιστήρια, ενώ υπήρξε και ιδιοκτήτης φροντιστηρίου. Η καθημερινή επαφή του με τους μαθητές και τις ανάγκες της εκπαίδευσης τον οδήγησε στη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, φιλολογικών βοηθημάτων, λεξικών και μεταφράσεων αρχαίων κειμένων.

Το 1974 γεννιούνται οι Εκδόσεις Πατάκη

Τη χρονιά της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, ο Στέφανος Πατάκης μαζί με τη σύζυγό του, Μελπομένη, ίδρυσαν τον εκδοτικό οίκο που έμελλε να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους της χώρας.

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Η αφετηρία ήταν το εκπαιδευτικό βιβλίο. Σταδιακά, όμως, οι εκδόσεις επεκτάθηκαν στην ελληνική και ξένη λογοτεχνία, στο παιδικό βιβλίο, στην ιστορία, στην πολιτική, στην οικονομία, στις επιστήμες και στο δοκίμιο.

Το εγχείρημα εξελίχθηκε σε μια μεγάλη οικογενειακή επιχείρηση πολιτισμού, στην οποία δραστηριοποιήθηκαν και τα τρία παιδιά του ιδρυτή της, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς τομείς της εκδοτικής και οικονομικής λειτουργίας της.

Χιλιάδες βιβλία και εκατοντάδες νέοι τίτλοι κάθε χρόνο

Το μέγεθος του εκδοτικού οίκου αποτυπώνεται στα εντυπωσιακά αριθμητικά στοιχεία του επίσημου ηλεκτρονικού καταλόγου του:

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2.549 τίτλοι λογοτεχνίας.

2.869 τίτλοι παιδικών και νεανικών βιβλίων.

1.112 τίτλοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

773 εκπαιδευτικά βιβλία.

326 βιογραφίες και ιστορικά ντοκουμέντα.

104 βιβλία πολιτικής, οικονομίας και επικαιρότητας.

80 λεξικά.

Μόνο στις παραπάνω κατηγορίες καταγράφονται περισσότερες από 7.800 καταχωρίσεις. Σε παλαιότερη εταιρική παρουσίαση, ο εκδοτικός οίκος ανέφερε ετήσια παραγωγή 400 νέων τίτλων.

Δεν υπάρχει, πάντως, επιβεβαιωμένο συγκεντρωτικό στοιχείο για το σύνολο των διαφορετικών βιβλίων που εκδόθηκαν από το 1974 μέχρι σήμερα, ούτε για τον συνολικό αριθμό αντιτύπων που πουλήθηκαν στη διάρκεια αυτών των 52 χρόνων.

Τα βιβλία που έγραψαν ιστορία

Στον πλουσιότατο κατάλογο των Εκδόσεων Πατάκη περιλαμβάνονται έργα που συντρόφευσαν διαδοχικές γενιές αναγνωστών, από τα πρώτα τους σχολικά χρόνια μέχρι την ενηλικίωσή τους.

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Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά βιβλία και στους εκδοτικούς σταθμούς του οίκου συγκαταλέγονται:

«Ξαναβρήκα το φίλο μου» του Φρεντ Ούλμαν, το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο για ενηλίκους που εξέδωσε ο οίκος, το 1986.

«Ο θησαυρός της Βαγίας» της Ζωρζ Σαρή.

«Τα χέγια» της Ζωρζ Σαρή.

«Σπίτι για πέντε» της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου.

«Τριγωνοψαρούλης» του Βαγγέλη Ηλιόπουλου.

«Παροιμίες, ελληνικές και των άλλων βαλκανικών λαών» του Μιχάλη Μερακλή.

«Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα», η αυτοβιογραφία του Διονύση Σαββόπουλου.

Πρόκειται για ενδεικτικούς τίτλους της εκδοτικής διαδρομής και όχι για κατάταξη βάσει πωλήσεων, καθώς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αντίστοιχα συγκεντρωτικά στοιχεία.

Ο ίδιος ήταν και συγγραφέας

Ο Στέφανος Πατάκης δεν υπήρξε απλώς ένας επιχειρηματίας του βιβλίου. Ήταν και ο ίδιος δημιουργός, με σημαντικό συγγραφικό και μεταφραστικό έργο.

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Ασχολήθηκε με τον Κορνήλιο Νέπωτα, τον Ιούλιο Καίσαρα, τον «Επιτάφιο» του Θουκυδίδη, την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, τη νεοελληνική γραμματική και τη σύνταξη λεξικών.

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Ιδιαίτερα φιλόδοξο εγχείρημα αποτελεί το Μεγάλο Ηλεκτρονικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας των Εκδόσεων Πατάκη, για το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο τον εκδοτικό οίκο, συνεργάζονται περισσότεροι από 150 επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων.

Οι άλλοι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι της Ελλάδας

Η διαδρομή του Στέφανου Πατάκη συμπίπτει με μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για το ελληνικό βιβλίο. Παλαιότεροι και νεότεροι εκδοτικοί οίκοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση της πνευματικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας.

Ανάμεσά τους:

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Εστία: Με ιστορικές ρίζες στον 19ο αιώνα και σπουδαία συμβολή στη νεοελληνική λογοτεχνία.

Ίκαρος: Συνδεδεμένος με κορυφαίους Έλληνες ποιητές, όπως ο Γιώργος Σεφέρης και ο Οδυσσέας Ελύτης.

Κέδρος: Με ιστορική παρουσία στην ελληνική πεζογραφία και ποίηση και ιδιαίτερη σχέση με το έργο του Γιάννη Ρίτσου.

Καστανιώτης: Με σημαντική παρουσία στην ελληνική και μεταφρασμένη λογοτεχνία.

Ψυχογιός: Ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους εκδοτικούς οίκους, με ευρύ αναγνωστικό κοινό.

Μεταίχμιο: Με δυναμική παρουσία στη λογοτεχνία, στην εκπαίδευση και στο παιδικό βιβλίο.

Μίνωας: Με πολυετή δραστηριότητα στο παιδικό βιβλίο και στη λογοτεχνία ενηλίκων.

Διόπτρα: Με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στη σύγχρονη βιβλιαγορά.

Ελληνικά Γράμματα: Με σημαντική ιστορική συμβολή στο εκπαιδευτικό και επιστημονικό βιβλίο.

Θεμέλιο, Gutenberg, Πόλις, Νεφέλη, Ωκεανίδα, Λιβάνης και Σιδέρης: Εκδοτικοί οίκοι που άφησαν, ο καθένας με τη δική του φυσιογνωμία, σημαντικό αποτύπωμα στον ελληνικό πνευματικό χώρο.

Μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές

Ο Στέφανος Πατάκης ανήκε σε μια γενιά εκδοτών που αντιμετώπισαν το βιβλίο όχι αποκλειστικά ως εμπορικό προϊόν, αλλά και ως μέσο διάδοσης της γνώσης, της γλώσσας και του πολιτισμού.

Ξεκίνησε από τη σχολική αίθουσα και δημιούργησε έναν από τους κορυφαίους εκδοτικούς οργανισμούς της σύγχρονης Ελλάδας.

Έφυγε έχοντας εργαστεί μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του. Πίσω του αφήνει χιλιάδες βιβλία, μια μεγάλη εκδοτική οικογένεια και μια παρακαταθήκη που θα συνεχίσει να υπάρχει στις βιβλιοθήκες των ελληνικών σπιτιών για πολλές ακόμη γενιές.

Πρωτογενείς πηγές

Επίσημη βιογραφία Στέφανου Πατάκη: https://www.patakis.gr/person/person-5983/

Ιστορία των Εκδόσεων Πατάκη: https://www.patakis.gr/ekdotikos-oikos/ekdoseis-pataki/istoria/

Επίσημος κατάλογος βιβλίων: https://www.patakis.gr/books/