Στην περιοχή των Πετραλώνων τα στελέχη του Αναζητήσεων εντόπισαν και συνέλαβαν τον 63χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση κάθειρξης επτά ετών, επειδή τα έτη 2016 και 2017 εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά ένα 15χρονο κορίτσι.

Ο καταδικασθείς εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που του έδειχναν οι γονείς της 15χρονης. Την έπεισε ότι ανήκει στη μυστικιστική οργάνωση Illuminati και ότι είναι δάσκαλος σε αυτή για θέματα σεξουαλικής αγωγής.

Οχι μόνο την έπεισε να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις, αλλά τη βιντεοσκοπούσε κιόλας με το κινητό τηλέφωνό του. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι μετά την καταδίκη του, έβγαινε σπάνια από το σπίτι του και επιχειρούσε να αλλάξει την εμφάνιση του.