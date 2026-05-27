Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την μηχανή είχε ο Πέτρος Συρίγος την Τρίτη (26/5) και αυτός ήταν ο λόγος που απουσίαζε από την σημερινή εκπομπή, όπως αποκάλυψε στην επικοινωνία που είχε με την Κατερίνα Καινούργιου.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός σεφ ανέφερε: «Χθες, όταν έφυγα από το κανάλι, ήμουν με τη μηχανή μου, πέρασε ένας από ένα στοπ και πήγα και καρφώθηκα πάνω του. Δεν το πρόλαβα, έτρεχε αρκετά και γω εκσφενδονίστηκα».

Advertisement

Advertisement

«Πάλι καλά που δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Έτσι όπως κράταγα το μηχανάκι, εκσφενδονίστηκα πάνω από το αυτοκίνητο και έπεσα με την αριστερή μου πλευρά. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον θώρακα μου, έχω σπάσει τα δυο μου χέρια, τους καρπούς. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσα να πάθω με τη χειρονακτική εργασία που κάνω», πρόσθεσε.

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, ο Π. Συρίγος τόνισε: «Ό,τι πουν οι γιατροί. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Παλεύω ακόμα και τουαλέτα να πάω, ακόμα και νερό να πιω».