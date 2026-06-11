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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μακρινός ανηψιός του πρωθυπουργού, είναι διάσημος σεφ που τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει το «Cavo Tagoo» στη Μύκονο. Μάλιστα είχε γνωρίσει τον πρωθυπουργό αρκετά παλαιότερα, όταν ο Κυριάκος (ο σεφ) ήταν ακόμα μικρός και δεν μαγείρευε ακόμα.

Όπως είπε χιουμοριστικά ο γνωστός σεφ, όταν λέει το όνομά του, «σε δημόσιες υπηρεσίες και μπουζούκια ανοίγουν οι πόρτες».

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Αν ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης (ο πρωθυπουργός) πήγαινε στο εστιατόριό του, το «Meraki» για φαγητό, ο σεφ Κυριάκος Μητσοτάκης θα του ετοίμαζε ψάρι, «γιατί είναι και της υγιεινής διατροφής».

Πώς είναι να έχεις ένα όνομα «βαρύ σαν ιστορία»

Όπως είπε ο σεφ Κυριακός Μητσοτάκης, πολλές φορές, όταν συστήνεται σε κάποιον άγνωστο, πχ όταν φλερτάρει, αντιμετωπίζει την δυσπιστία και την καχυποψία.

«Ζητάνε να δουν ταυτότητα, έχω δώσει ταυτότητα και διαβατήριο» είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως, αν και έχει όνομα «βαρύ σαν ιστορία» καμιά φορά αυτό λειτουργεί αρνητικά, δήλωσε χιουμοριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μακρινός ανιψιός του πρωθυπουργού, καθώς ο παππούς του και ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν πρώτα ξαδέλφια.

Μιλώντας παλιότερα στα Παραπολιτικά, ο σεφ είχε δηλώσει ότι

«είναι δύσκολο να έχεις το όνοµα Μητσοτάκης, αλλά εγώ µε αυτό µεγάλωσα και το διακωµωδώ».

Μάλστα, είχε αποκαλύψει πώς δεχεται και αρνητικά σχόλια. «Εντάξει, υπάρχουν και µερικοί που µε βρίζουν, αλλά, εντάξει, το προσπερνώ. Τις περισσότερες φορές έχουν χιούµορ», είχε δηλώσει χαριτολογώντας.