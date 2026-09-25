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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ατόμων που ενδέχεται να βρίσκονταν εντός του κτιρίου κατά τη στιγμή του συμβάντος.

Από το ωστικό κύμα της έκρηξης τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ερευνά τα αίτια της έκρηξης, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου στην περιοχή.

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Καρέ-καρέ αποτυπώνει κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου που βρίσκεται κοντά στο σημείο τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης, η οποία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, κοντά στη λεωφόρο Αμαλίας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο βίντεο – ντοκουμέντο που παρουσιάζει, ακούγεται ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης, ενώ από το ωστικό κύμα σπάνε τζάμια σε παρακείμενο κτίριο. Δευτερόλεπτα αργότερα, πελάτες του ξενοδοχείου εμφανίζονται να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, εμφανώς αναστατωμένοι από το περιστατικό.

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Το βίντεο καταγράφει την ένταση της έκρηξης, αλλά και τον πανικό που επικράτησε στην περιοχή μέσα σε λίγες στιγμές.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για αγνοούμενους

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της Πυροσβεστικής έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε παλιό διώροφο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα, προκαλώντας στη συνέχεια φωτιά και κατάρρευση του κτιρίου.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, συνεργεία της εταιρείας διανομής του φυσικού αερίου βρίσκονται στο σημείο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, που δεν έχει εντοπιστεί, και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, τρεις αλλοδαποί τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Στο ισόγειο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική δεν διέμενε κάποιο άτομο.

Κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο. Οι δύο γυναίκες μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Επιπρόσθετα από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτήρια και σταθμευμένα οχήματα.

Επι της οδού Λυσικράτους έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτίρια. Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, ενώ εξετάζεται αν η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 24 Πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και ο δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ