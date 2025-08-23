

«Ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου 4 ετών διέφυγε από ό,τι φαίνεται της προσοχής των γονιών του, βγήκε έξω από το σπίτι. Περίπου στα 300 μέτρα υπήρχε μια βίλα με πισίνα, το παιδί πήγε εκεί προφανώς για να παίξει στην πισίνα και δυστυχώς ακολούθησε ό,τι ακολούθησε» είπε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος των Παξών, Σπύρος Βλαχόπουλος.

«Η μεγάλη ατυχία είναι ότι στη βίλα υπήρχε κόσμος, δεν ήταν ακατοίκητη – Κανείς δεν ήταν σε σημείο τέτοιο, που να καταλάβει ότι το παιδί έπεσε στο νερό» πρόσθεσε.

«Έπεσε στο νερό, δεν το αντιλήφθηκε κάποιος. Προσπάθησαν οι αστυνομικοί που έψαχναν να το βρουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν πολλή ώρα που είχε πέσει στο νερό». Ερωτηθείς για τους γονείς, ο κ. Βλαχόπουλος δήλωσε πως γύρω στις 4 το μεσημέρι αντιλήφθηκαν πως αυτό έλειπε, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί όλη η γειτονιά. «Τελικά γείτονας το βρήκε το παιδί περίπου στις 16:50, πράγμα που σημαίνει ότι το παιδί αγνοούνταν για περίπου 1 ώρα».

Προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, ζήτησαν και πήραν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού. Ο εισαγγελέας άσκησε στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.

Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χωλ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.

Σημειώνεται πως μόλις οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την εξαφάνιση του κοριτσιού, ειδοποίησαν την αστυνομία και άρχισαν να το αναζητούν με γείτονες και αστυνομικούς, χωρίς αποτέλεσμα. Η 4χρονη εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις της στην πισίνα από τον μάγειρα ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μητέρα του παιδιού που συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.