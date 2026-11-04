Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι εργασίες για την κατασκευή νέου ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου συνολικού μήκους 1.900 μέτρων έχουν ξεκινήσει στην περιοχή της Ποσειδωνίας στην Κόρινθο.

Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες φυτεύσεις, αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού και δημιουργία σημείων ανάπαυσης για τους επισκέπτες κατά μήκος της διαδρομής.

Η νέα υποδομή εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό αστικής ανάπλασης που εκτείνεται από τη γέφυρα του Ισθμού έως την περιοχή του Καντερέ.

Ο δήμαρχος Κορινθίων εκτιμά ότι το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί προς χρήση στους πολίτες έως τον Φεβρουάριο του 2027.

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Ενας νέος ποδηλατόδρομος θα κοσμεί σύντομα την πόλη της Κορίνθου, ο οποίος φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα του παραλιακού μετώπου της και να δημιουργήσει έναν σύγχρονο χώρο για ποδηλασία, περίπατο και αναψυχή. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στην περιοχή της Ποσειδωνίας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου αστικής ανάπλασης που συνδέει την Κόρινθο με το Λουτράκι.

Με μήκος περίπου 1.900 μέτρων, η νέα ποδηλατική διαδρομή θα αναπτύσσεται παράλληλα με την παλαιά σιδηροδρομική γραμμή, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής. Το έργο δεν περιορίζεται, ωστόσο, μόνο στην κατασκευή ενός ποδηλατόδρομου, καθώς προβλέπει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αστικού διαδρόμου που θα συνδυάζει τις ήπιες μετακινήσεις με την αναψυχή.

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Πού κατασκευάζεται ο νέος ποδηλατόδρομος της Κορίνθου και τι θα περιλαμβάνει

Κεντρικό σημείο της παρέμβασης είναι η Ποσειδωνία, όπου προβλέπεται η διαμόρφωση δύο παράλληλων διαδρομών, συνολικού μήκους περίπου 1,9 χιλιομέτρων, εκατέρωθεν της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής.

Στη μία πλευρά θα κατασκευαστεί ο νέος ποδηλατόδρομος, ενώ στην άλλη θα δημιουργηθεί πεζόδρομος, προσφέροντας ξεχωριστό χώρο για όσους θέλουν να περπατήσουν ή να απολαύσουν τη βόλτα τους δίπλα στο παραλιακό μέτωπο.

Η ανάπλαση θα συνοδευτεί από σημαντικές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός προβλέπει εκτεταμένες φυτεύσεις δέντρων και ενίσχυση του πρασίνου, ενώ στον πεζόδρομο θα δημιουργηθούν σημεία ανάπαυσης για τους επισκέπτες.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αναβάθμιση του φωτισμού, ώστε η περιοχή να αποκτήσει καλύτερη λειτουργικότητα και να μπορεί να αξιοποιείται όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και τις βραδινές ώρες.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος παραλιακός άξονας που θα εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες, ενισχύοντας την ποδηλατική κουλτούρα και προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες για υπαίθριες δραστηριότητες.

Ο νέος ποδηλατόδρομος στην Κόρινθο Ο νέος ποδηλατόδρομος στην Κόρινθο

Από τη γέφυρα του Ισθμού έως το Καντερέ – Πότε ολοκληρώνεται το έργο

Η παρέμβαση στην Ποσειδωνία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός ενιαίου διαδρόμου ήπιας μετακίνησης και αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου.

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Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διαδρομή ξεκινά από τη γέφυρα του Ισθμού, συνδέεται με την ανάπλαση του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού του ΟΣΕ στην Κόρινθο και καταλήγει στην περιοχή του Καντερέ.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η καλύτερη σύνδεση διαφορετικών σημείων της πόλης και του παραλιακού μετώπου, μέσα από υποδομές που ευνοούν το περπάτημα και την ποδηλασία, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης αυτοκινήτου για κοντινές μετακινήσεις.

Ο νέος ποδηλατόδρομος στην Κόρινθο Ο νέος ποδηλατόδρομος στην Κόρινθο Ο νέος ποδηλατόδρομος στην Κόρινθο Ο νέος ποδηλατόδρομος στην Κόρινθο Ο νέος ποδηλατόδρομος στην Κόρινθο

Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση του δημάρχου Κορινθίων, Νίκου Σταυρέλη, μέσω βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, οι εργασίες για την κατασκευή του ποδηλατόδρομου έχουν ήδη ξεκινήσει.

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Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο στόχος που έχει τεθεί είναι η ολοκλήρωση των εργασιών μέσα σε περίπου τρεις μήνες. Εφόσον το πρόγραμμα υλοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις, η νέα υποδομή αναμένεται να παραδοθεί έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Η ολοκλήρωση της ανάπλασης αναμένεται να προσθέσει έναν νέο πόλο περιπάτου και ποδηλασίας στην Κόρινθο, αναβαθμίζοντας αισθητικά και λειτουργικά την Ποσειδωνία και ενισχύοντας τη σύνδεση της πόλης με το παραλιακό της μέτωπο.

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