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Σε τραγωδία εξελίχθηκε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (02/10) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών, καθώς ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του ενώ πέντε ακόμη νεαρά άτομα τραυματίστηκαν.

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Σύμφωνα με το korinthostv.gr, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα που οδηγούσε ο 26χρονος, με συνεπιβάτες μία 20χρονη και έναν ανήλικο, εξετράπη της πορείας του στο Δέλτα Κορίνθου και συγκρούστηκε με έτερο Ι.Χ. που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο 18χρονοι.

Μετά τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα προσέκρουσαν και έκοψαν 4 κολόνες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι έξι επιβαίνοντες των δύο αυτοκινήτων, ενώ για τους δύο χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για να απεγκλωβιστούν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΙΧΕ όχημα συνεπεία τροχαίου στην Κόρινθο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 2, 2026

Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και νοσηλευτών, ο 26χρονος οδηγός υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.