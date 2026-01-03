ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΠΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ .(Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ)

Τα 152 βιβλία, από τα 173 που κατατέθηκαν στην πλατφόρμα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σε πρώτη φάση, εγκρίθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το υπουργείο Παιδείας και θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή για τους εκπαιδευτικούς, ώστε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 να προχωρήσουν στην επιλογή όσων θα τυπωθούν για το σχολικό έτος 2027-28.

Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους 2 έως 5 βιβλία για το ίδιο μάθημα στο 50% των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου και στο 70% των μαθημάτων της Α΄ Λυκείου.

Άλλωστε, το σχολικό έτος 2027-28 θα είναι το έτος κατά το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το Πολλαπλό Βιβλίο και τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Φωτο αρχείου (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Αναλυτικά, σύμφωνα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ολοκληρώθηκε η υπογραφή των πρώτων 152 συμφωνητικών στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμού του Πολλαπλού Βιβλίου για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και την Α’ Λυκείου.

Πρόκειται για τον πρώτο γύρο σχολικών εγχειριδίων, που αφορά βιβλία τα οποία ολοκλήρωσαν επιτυχώς όλα τα προβλεπόμενα στάδια αξιολόγησης, όπως ορίζει ο νόμος. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο δεύτερος γύρος, που περιλαμβάνει 91 βιβλία για τις ίδιες τάξεις, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης να αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Έχει επίσης ξεκινήσει ο τρίτος γύρος για τα διδακτικά πακέτα της Β’ και Γ’ Λυκείου, στον οποίο έχουν κατατεθεί 49 προτάσεις.

Όπως επεσήμαναν οι ίδιες πηγές, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα «καθοριστικό βήμα» για την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα σχολεία.

Περισσότερες επιλογές για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους από 2 έως 5 εγκεκριμένα βιβλία για το ίδιο μάθημα:

στο 50% των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου

στο 70% των μαθημάτων της Α΄ Λυκείου

Για τα μαθήματα όπου δεν κατατέθηκαν ή δεν εγκρίθηκαν προτάσεις, προβλέπεται νέα πρόσκληση συγγραφής.

Υπενθυμίζεται ότι στα Νηπιαγωγεία ο θεσμός του Πολλαπλού Βιβλίου εφαρμόζεται ήδη από το σχολικό έτος 2023-24.

Αυστηρή αξιολόγηση και ψηφιακός χαρακτήρας

Η διαδικασία περιλάμβανε αξιολόγηση από επιτροπές ειδικών επιστημόνων και τεχνικών εμπειρογνωμόνων, με κριτήρια:

τη συμβατότητα με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών

τη σύγχρονη διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση

τη δυνατότητα αξιοποίησης σε ψηφιακό περιβάλλον

Τα νέα εγχειρίδια ενσωματώνουν εκατοντάδες ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα και έχουν σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιούνται από τα σύγχρονα διαδραστικά συστήματα που έχουν εγκατασταθεί στα σχολεία.

φωτο αρχείου – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σύνθετο έργο με διακριτούς ρόλους

Το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι αποτέλεσμα μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)με τη συμμετοχή περίπου 1.400 αξιολογητών.

Με τη θεσμική και πολιτική εποπτεία του υπουργείου, το ΙΕΠ έχει αναλάβει τον επιστημονικό σχεδιασμό και την παιδαγωγική εποπτεία του έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ενώ το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» έχει την ευθύνη για την εκτύπωση, τη διάθεση και την ψηφιακή ανάρτηση των εγκεκριμένων βιβλίων.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο συνολικός αριθμός συγγραφέων που ανέπτυξαν τα βιβλία «αγγίζει» τους 1.100 ενώ ο συνολικός αριθμός νομικών και φυσικών προσώπων είναι 22.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η όλη διαδικασία άρχισε με την προκήρυξη τον Απρίλιο του 2023, συνεχίστηκε με την κατάθεση των έργων τον Σεπτέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκε με τις αξιολογήσεις τον Ιούλιο του 2025.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ)

