Άγρια συμπλοκή μεταξύ ακροαριστερών και αναρχικών σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στο χώρο του Πολυτεχνείου, μόλις άνοιξαν οι πύλες του, για τις τριήμερες εκδηλώσεις της 52ης επετείου.

Οι δύο ομάδες άρχισαν να συγκρούνται στο προαύλιο και στη συνέχεια στο εσωτερικό του Πολυτεχνείου, με αποτέλεσμα τα επεισόδια να γενικευτούν και να υπάρξουν 3 τραυματίες οι οποίοι και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και μεγάλες υλικές ζημιές μέσα στο ιστορικό κτίριο.

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

«Η σημερινή επίθεση στον χώρο του Πολυτεχνείου από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση.

Για την Αριστερά, οι αξίες της Ελευθερίας, της Αλληλεγγύης, της Δημοκρατίας και της Ανοχής είναι αδιαπραγμάτευτες. Πρακτικές βίας και ακραίου αυταρχισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων στο όνομά της Αριστεράς, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Το ΜέΡΑ25, προσηλωμένο στις αρχές της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, καταδικάζει αυτές τις πρακτικές και δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα πρωινά γεγονότα».