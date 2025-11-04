Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα Τρίτη (04-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο πρόγνωσης καιρού της Ε.Μ.Υ.

Στη Λάρισα, λίγο μετά τις 15.45 το μεσημέρι ο ουρανός… σκοτείνιασε και άνοιξε τους… κρουνούς του, με δυνατή βροχή.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τρίτης 04/11 και της Τετάρτης 05/11 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τοπικά τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως σε τμήματα των Σποράδων, της νοτιοανατολικής Μαγνησίας, της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας και πιθανώς της Δυτικής Κρήτης.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 3ώρου μεταξύ 23:00-02:00, 05:00-08:00 και 11:00-14:00 της Τετάρτης 05/11.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο» το επόμενο 48ωρο



Με νεότερη ανάρτησή του στα social media, ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποίησε για έντονα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο στις εξής περιοχές:

Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

To σημαντικότερο από τα παραπάνω είναι ότι τοπικά ο αθροιστικός υετός μέχρι αύριο το βράδυ ξεπερνά τα 100 χιλιοστά στις Σποράδες (κυρίως πάνω από τη θάλασσα).

Σε κατάσταση υψηλού βαθμού συναγερμού εισέρχεται η Αττική τις επόμενες ώρες — η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες, δυνατούς ανέμους, χαλάζι και τοπικές πλημμύρες έως τις 23:00 σήμερα (4/11).

Καιρός: Τι προβλέπεται

Μετά τις 18:00 προβλέπεται ομαλή αλλαγή: ο ουρανός θα καλυφθεί γρήγορα από σύννεφα, η θερμοκρασία θα πέσει προς τους 20 °C.

Ωστόσο, από τις 19:00 και μετά, η κατάσταση επιδεινώνεται: έντονα καταιγιδοφόρα κύματα, πιθανόν με χαλάζι, ισχυρά ριπαίους ανέμους και ραγδαία βροχόπτωση — κατά τόπους έως 30-40 mm μέσα σε λίγες ώρες.

Μετά τις 23:00, η προειδοποίηση μετατρέπεται σε κίτρινο επίπεδο για βροχή έως την επόμενη ημέρα (18:00), αλλά ο κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα και δύσκολη κυκλοφορία παραμένει.



Δείτε βίντεο από την κακοκαιρία