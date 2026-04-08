Την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να ξεφύγουν από τις μαθητικές τους υποχρεώσεις έχουν οι μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων καθώς τα σχολεία έκλεισαν λόγω του Πάσχα 2026.

Τα σχολεία ανοίγουν μετά το Πάσχα 2026 και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 20 Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία μία ημέρα μετά την Κυριακή του Θωμά, έχοντας ξεκουραστεί για 16 ημέρες.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι 2026

Το καλοκαίρι του 2026 πλησιάζει και μαζί του μπαίνουν στο επίκεντρο οι ημερομηνίες λήξης της σχολικής χρονιάς και των Πανελληνίων εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε τις ημερομηνίες για όλες τις βαθμίδες, διευκρινίζοντας πότε τελειώνουν τα μαθήματα και πότε ξεκινούν οι εξετάσεις.

Οι ημερομηνίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του σχολείου, αλλά είναι σαφείς για όλη τη χώρα:

Λύκεια (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) : Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

: Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 Γυμνάσια: Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν για δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και για τις μονάδες Ειδικής Αγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές εισέρχονται σταδιακά στην περίοδο των εξετάσεων και της ολοκλήρωσης της σχολικής χρονιάς.

Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν

Οι Πανελλήνιες ξεκινούν στα τέλη Μαΐου, σηματοδοτώντας την πιο σημαντική φάση για τους υποψηφίους:

ΓΕΛ : Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με Νεοελληνική Γλώσσα Λήξη βασικών μαθημάτων ΓΕΛ: 8 Ιουνίου 2026

: Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με Νεοελληνική Γλώσσα Λήξη βασικών μαθημάτων ΓΕΛ: 8 Ιουνίου 2026 ΕΠΑΛ: Σάββατο 30 Μαΐου 2026

Μετά τα βασικά μαθήματα, οι υποψήφιοι συνεχίζουν με τις ειδικές εξετάσεις:

Ειδικά και μουσικά μαθήματα: Έναρξη 16 Ιουνίου 2026 ΤΕΦΑΑ (υγειονομικές και πρακτικές δοκιμασίες): 15–26 Ιουνίου 2026