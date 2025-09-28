Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός λόγω της σταδιακής μεταβολής του καιρού. Τα φαινόμενα έχουν αρχίσει ήδη να εκδηλώνονται στα δυτικά, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους ενώ μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της δυτικής Ελλάδας.

Στο μεταξύ, η ΕΜΥ αναβάθμισε σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων το αρχικό δελτίο επιδείνωσης και αυτό αναφέρει:

Advertisement

Advertisement

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Λευκάδα), Δυτική Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Πρόγνωση της ΕΜΥ

Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Advertisement

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 και το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Advertisement

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Advertisement

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Advertisement

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Advertisement

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία , τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Αρτας και Πρέβεζας) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Advertisement

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 και το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το βράδυ στα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Εξασθένηση των ανέμων από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος και από το απόγευμα αραιές νεφώσεις. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-09-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.