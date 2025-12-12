Για περίπου πέντε λεπτά, ο προαστιακός παρέμεινε ακινητοποιημένος στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» την Τετάρτη (10/12), καθώς οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι το τρένο με κατεύθυνση το αεροδρόμιο θα είχε τον συγκεκριμένο σταθμό ως τερματικό.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης, λόγω μεγάλης καθυστέρησης του τρένου που ερχόταν από τον Πειραιά με κατεύθυνση το αεροδρόμιο, υπήρξε απόφαση να αποβιβαστούν όλοι οι επιβάτες στον σταθμό της Δουκίσσης Πλακεντίας και σύμφωνα με ενημέρωση του μηχανοδηγού, από πίσω ερχόταν άλλο τρένο που θα συνέχιζε κανονικά την πορεία του προς το αεροδρόμιο.

Advertisement

Advertisement

Παρόλα αυτά, ο προαστιακός που εισήλθε ανάποδα στην Δουκίσσης Πλακεντίας – προκειμένου να αναχωρήσει άμεσα προς τα Άνω Λιόσια – δεν έφευγε από το συγκεκριμένο σημείο. Με του που αποβιβάστηκαν οι επιβάτες, ένας υπάλληλος ασφαλείας του εν λόγω σταθμού, φώναζε προς τους επιβάτες ότι το τρένο φεύγει με κατεύθυνση το αεροδρόμιο.

Τελικά που πάει ο προαστιακός;

Οι επιβάτες ενημέρωσαν τον υπάλληλο ασφαλείας, ότι μόλις πριν από μερικά λεπτά, τους ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα ότι το τρένο θα αναχωρήσει με κατεύθυνση τα Άνω Λιόσια, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση, μέχρι να υπάρξει η κατάλληλη συνεννόηση.

Ο υπάλληλος προσπαθούσε να φτάσει στον μηχανοδηγό προκειμένου να εξακριβώσει την πληροφορία, μια απόπειρα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς έπρεπε να περάσει ανάμεσα από αρκετό κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο, μιας και το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 16:30 το απόγευμα, ώρα που οι εργαζόμενοι επέστρεφαν από τις δουλειές τους.

«Τελικά που πάει ο προαστιακός;», ρωτούσαν επίμονα οι επιβάτες, οι οποίοι προσπαθούσαν να «μαντέψουν» την πορεία του τρένου, μιας και στα αυτιά τους έφτασαν δύο τελείως διαφορετικές πληροφορίες. Παράλληλα, οι επιβάτες αναφέρουν ότι στο τελευταίο βαγόνι δεν ακούστηκε καν η ανακοίνωση του μηχανοδηγού, καθώς τα ηχεία του τρένου ήταν χαλασμένα.