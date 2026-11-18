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Μωυσής διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα και συμμετέχει σήμερα στο διοικητικό συμβούλιο της αμυντικής βιομηχανίας Intracom Defense.

Ο ίδιος έχει διατελέσει πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και αναπτύσσει έντονη δράση κατά του αντισημιτισμού στον δημόσιο λόγο.

Οι αρμόδιες ελληνικές και βορειομακεδονικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητα του προσώπου ούτε τα κίνητρα του φερόμενου σχεδίου.

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Η πολυετής παρουσία του στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα, η συμμετοχή του στη διοίκηση της αμυντικής βιομηχανίας Intracom Defense και η ενεργή δράση του υπέρ της εβραϊκής κοινότητας της Ελλάδας συνθέτουν το προφίλ του επιχειρηματία που, σύμφωνα με αλβανικά δημοσιεύματα, φέρεται να βρέθηκε στο στόχαστρο ιρανικά καθοδηγούμενου σχεδίου δολοφονίας στην Αθήνα. Πρόκειται για τον Εβραίο Αβραάμ (Μίνω) Μωυσή, πρώην πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρμόδιες ελληνικές ή βορειομακεδονικές αρχές.

Γεννημένος το 1962, ο κ. Μωυσής διαθέτει επαγγελματική διαδρομή άνω των 35 ετών, έχοντας αναλάβει ανώτερες διοικητικές θέσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σήμερα συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας Intracom Defense.

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Η πορεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα και η θέση στην Intracom Defense που τον έκανε στόχο απόπειρας δολοφονίας

Η επαγγελματική του δραστηριότητα εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα του χρηματοπιστωτικού κλάδου, με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση και στη διαχείριση οργανισμών. Η σημερινή συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Intracom Defense αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην επαγγελματική του πορεία, συνδέοντάς τον με τον χώρο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η δράση στην εβραϊκή κοινότητα και οι δημόσιες παρεμβάσεις

Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, έχει αναπτύξει έντονη παρουσία στους κόλπους της εβραϊκής κοινότητας της Ελλάδας. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και έχει συμμετάσχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Εβραίων.

Τον Μάρτιο του 2026 έλαβε μέρος στην 6η Σύνοδο Ευρωπαίων Εβραίων Ηγετών, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ενώ έχει δημοσιεύσει επανειλημμένα δημόσιες παρεμβάσεις κατά του αντισημιτισμού, εκφράζοντας ανησυχία για περιστατικά σε βάρος Εβραίων και Ισραηλινών στην Ελλάδα.

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του ίδιου έτους δημοσίευσε άρθρα με τα οποία άσκησε κριτική στον τρόπο αντιμετώπισης περιστατικών αντισημιτισμού από τους θεσμούς.

Παρά το συγκεκριμένο προφίλ και τις επαγγελματικές και κοινωνικές του διασυνδέσεις, παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η δράση του στην εβραϊκή κοινότητα ή η συμμετοχή του στην Intracom Defense συνδέονται με την επιλογή του ως πιθανού στόχου. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για τα κίνητρα πίσω από το φερόμενο σχέδιο.

Ιρανικό σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα με εκτελεστές από τα Σκόπια – Πέντε συλλήψεις σε Αθήνα και Βόρεια Μακεδονία

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση έχει ο Ιρανός Εντρίς Γιαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh), ο οποίος φέρεται να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών της Τεχεράνης. Το σχέδιο δολοφονίας, που χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατικό, απετράπη μετά από τη συνεργασία των υπηρεσιών ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και της ΕΥΠ.

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Ο συγκεκριμένος με τη βοήθεια του συμπατριώτη του Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι, που καταζητείται από το FBI για υπόθεση σχεδιασμού δολοφονίας δύο ατόμων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ και επιχειρήσεις κατά Ιρανών αντιφρονούντων, εντόπισε τους έξι εκτελεστές προκειμένου να εκτελέσουν το σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Μπόγιαν Χριστόφσκι, διευθυντή της υπηρεσίας ΑΝΒ της Βόρειας Μακεδονίας η υπόθεση επιβεβαιώνει ότι οι ιρανικές υπηρεσίες στρατολογούν εγκληματικά δίκτυα σε τρίτες χώρες για να αποκρύπτουν τη δική τους εμπλοκή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρόσωπο θα βρισκόταν σε ελληνικό έδαφος και ως επικεφαλής του σχεδίου κατονομάστηκε ο Ιρανός Εντρίς Γιαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh).

Ο συνεργάτης του, Ζιντάστι, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εντόπισε και στρατολόγησε στη Βόρεια Μακεδονία έξι άτομα, ηλικίας από 29 έως 73 ετών. Προέρχονται από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο και όλοι είχαν παρελθόν στο οργανωμένο έγκλημα. Οι έξι θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου του προσώπου ενδιαφέροντος για το Ιράν και είχαν συναντηθεί με τον Μαβανέχ τόσο στο Ιράν, αλλά και σε άλλες χώρες.

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Εως τώρα έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα στη Βόρεια Μακεδονία και μάλιστα στην επιχείρηση πήραν μέρος και στελέχη της ειδικής αντιτρομοκρατικής μονάδας «Τίγρης». Ενα ακόμη άτομο συνελήφθη στην Ελλάδα, και παραδόθηκε στις Αρχές της γειτονικής χώρας.

Ο 6ος ύποπτος αναζητείται και εκτιμάται ότι έχει διαφύγει εκτός Βόρειας Μακεδονίας. Οι τέσσερις από τους συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί, ενώ ο πέμπτος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό. Στη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν όπλα και πυρομαχικά, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, USB, σημειωματάρια με στοιχεία επικοινωνίας και σχεδιαγράμματα σημαντικών τοποθεσιών.

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