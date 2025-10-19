Περισσότερα από 90.000 ευρώ υπολογίζεται ότι ήταν η λεία των απατεώνων, που με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας έπεισαν δύο ηλικιωμένες γυναίκες να τους δώσουν κοσμήματα και μετρητά.

Τα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Χολαργού ξεκίνησαν την έρευνά τους, ύστερα από την καταγγελία μίας 77χρονης, σύμφωνα με την οποία άγνωστος την κάλεσε στο τηλέφωνο και της ζήτησε -λόγω υποτιθέμενης διαρροής του ηλεκτρικού ρεύματος- να τοποθετήσει όλα τα κοσμήματά της και τα χαρτονομίσματα σε μία λεκάνη και να την αφήσει έξω από το σπίτι της. Η γυναίκα πείστηκε και οι δράστες άρπαξαν τα κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, αυτόπτες μάρτυρες και διαπίστωσαν ότι οι δράστες χρησιμοποιούσαν ένα μικρό επιβατικό αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους. Όταν ο ένας κακοποιός πήγε να δηλώσει ψευδώς την κλοπή της πινακίδας κυκλοφορίας, οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Από την έρευνα διαπίστωσαν ότι στις 8 Οκτωβρίου είχαν αρπάξει με τον ίδιο τρόπο από μία γυναίκα, κάτοικο Ψυχικού, κοσμήματα αξίας 80.000 ευρώ, και σε αυτήν την περίπτωση οι κινήσεις του συλληφθέντος είχαν απαθανατιστεί από τις κάμερες ασφαλείας.

Τα στελέχη της Ασφάλειας προσπαθούν να ταυτοποιήσουν και τον συνεργό του.