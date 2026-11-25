Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει μουσική εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος την Παραμονή Πρωτοχρονιάς με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στη γιορτή συμμετέχουν αφιλοκερδώς οι καλλιτέχνες Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και Πάολα, προσφέροντας την αμοιβή τους για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η βραδιά περιλαμβάνει παρουσίαση από τον Γιώργο Λιανό και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ μετά τις 23:00.

Μετά την αλλαγή του χρόνου, η εκδήλωση θα συνεχιστεί με μουσικό πρόγραμμα από τους Dalkance, συνδυάζοντας ηλεκτρονικούς ήχους με παραδοσιακά όργανα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε ένα μεγάλο μουσικό υπερθέαμα μετατρέπεται η πλατεία Συντάγματος την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με τον Δήμο Αθηναίων να διοργανώνει μια ξεχωριστή γιορτή για την αλλαγή του χρόνου, με ελεύθερη είσοδο και τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα θα ανέβουν μαζί στη σκηνή του Συντάγματος την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό μουσικό πρόγραμμα που υπόσχεται να δώσει ξεχωριστό παλμό στην τελευταία νύχτα του 2026.

Advertisement

Advertisement

Μάλιστα, οι τέσσερις καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν αφιλοκερδώς στη μεγάλη πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση, προσφέροντας την αμοιβή τους για φιλανθρωπικό σκοπό, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος με το χιούμορ, την ενέργεια και την αμεσότητά του θα βρίσκεται στο επίκεντρο της γιορτής, κρατώντας ζωντανό το κέφι και τη διάθεση του κοινού.

Το πρόγραμμα της Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα

Οι εορταστικές εκδηλώσεις στην καρδιά της Αθήνας θα ξεκινήσουν στις 22:00, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων να ανοίγει τη βραδιά με αγαπημένες γιορτινές μελωδίες, δημιουργώντας την κατάλληλη ατμόσφαιρα για την υποδοχή του νέου έτους.

Στις 23:00, η πρωτοχρονιάτικη γιορτή θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, δίνοντας τη δυνατότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα να παρακολουθήσει το μουσικό πρόγραμμα και να συμμετάσχει στην αλλαγή του χρόνου. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, θα βρίσκεται μαζί με τους παρευρισκόμενους για την καθιερωμένη αντίστροφη μέτρηση, με την οποία θα αποχαιρετήσουν το 2026 και θα καλωσορίσουν το 2027.

Η διασκέδαση, ωστόσο, δεν θα ολοκληρωθεί με την αλλαγή του χρόνου. Το πάρτι θα συνεχιστεί στην πλατεία Συντάγματος με τους Dalkance, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερο μουσικό μείγμα, συνδυάζοντας τους ηλεκτρονικούς ήχους της electro-pop και τα synths με το παραδοσιακό μπουζούκι, σε ένα πρόγραμμα με έντονο χορευτικό χαρακτήρα.

Το ραντεβού για τη μεγάλη πρωτοχρονιάτικη γιορτή δίνεται στην πλατεία Συντάγματος την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, στις 22:00, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για όλους.

Advertisement

Χάρης Δούκας: «Η πιο λαμπερή και εκρηκτική νύχτα του χρόνου»

Το δικό του μήνυμα για τη μεγάλη γιορτή έστειλε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, καλώντας τους πολίτες να βρεθούν στο Σύνταγμα και να υποδεχθούν όλοι μαζί το νέο έτος.

«Η πιο λαμπερή και εκρηκτική νύχτα του χρόνου έρχεται στην Πλατεία Συντάγματος. Ελάτε να γίνουμε μια τεράστια παρέα και να αποχαιρετήσουμε το 2026 με ένα ανεπανάληπτο, all-star μουσικό υπερθέαμα γεμάτο ρυθμό, συγκίνηση και αστείρευτη ενέργεια. Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και Πάολα. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη αλλαγή χρονιάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημαντική είναι και η συμβολή των χορηγών στις φετινές εορταστικές δράσεις του Δήμου Αθηναίων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην Protergia, αναπόσπαστο μέλος της METLEN, για τη συμμετοχή της στον εορταστικό σχεδιασμό της πρωτεύουσας καθ’ όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Advertisement

Η συμβολή της περιλαμβάνει τον εντυπωσιακό εναέριο φωτισμό και στολισμό της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, τις εορταστικές δράσεις, καθώς και τα δώρα που προσφέρονται σε μικρούς και μεγάλους στην πλατεία Συντάγματος.

Παράλληλα, η Protergia στηρίζει και τη «Νύχτα των Ευχών», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κοτζιά στις 26 Δεκεμβρίου 2026.

Ο Δήμος Αθηναίων ευχαριστεί επίσης, για ακόμη μία χρονιά, τον Ξενοδοχειακό Όμιλο Λάμψα και ιδιαίτερα το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, για το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο και τον εορταστικό στολισμό του στην πλατεία Συντάγματος.

Advertisement

Η Αθήνα ετοιμάζεται, έτσι, να αποχαιρετήσει το 2026 με μουσική, χορό και μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή στο κέντρο της πόλης, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να υποδεχθούν μαζί το 2027.