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Στην Ψάθα, μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου και τον θάνατο του χειριστή και του συντονιστή, η Αστυνομία έκανε αυτό που επιβάλλεται: απέκλεισε την περιοχή, απαγόρευσε τη διέλευση και κράτησε ανέπαφο τον χώρο μέχρι να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες. Όταν ένας πολίτης παραβίασε το μπλόκο και το αυτοκίνητό του ακούμπησε τμήματα των συντριμμιών, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για απείθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Μάλιστα, κλήθηκε κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας για να διαπιστώσει αν μετακινήθηκε έστω και ένα κομμάτι του ελικοπτέρου. (HuffPost Greece)

Και τότε η σκέψη πηγαίνει αναπόφευκτα στα Τέμπη.

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Βεβαίως, τις πρώτες ώρες κάθε τραγωδίας προηγούνται η διάσωση ανθρώπων, ο απεγκλωβισμός τραυματιών και η ανάσυρση των νεκρών. Κανείς δεν αμφισβητεί αυτή την απόλυτη προτεραιότητα. Από τη στιγμή όμως που ολοκληρώνεται η επιχείρηση σωτηρίας, ο χώρος οφείλει να αντιμετωπίζεται ως κρίσιμο πεδίο αποδείξεων, με καταγραφή, φύλαξη και αυστηρό έλεγχο κάθε παρέμβασης.

Στα Τέμπη δεν μιλάμε για έναν ιδιώτη που πέρασε μία κορδέλα. Μιλάμε για έναν τόπο εθνικής τραγωδίας με 57 νεκρούς, στον οποίο έγιναν εκτεταμένες παρεμβάσεις, απομακρύνθηκαν χώματα και υλικά και αλλοιώθηκε η εικόνα του πεδίου. Το λεγόμενο «μπάζωμα» δεν αποτελεί πλέον μόνο πολιτική καταγγελία· βρίσκεται στον πυρήνα ξεχωριστής δικαστικής διερεύνησης.

Η εισαγγελική πρόταση του Ιουλίου 2026 ζητεί να παραπεμφθούν σε Ειδικό Δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα για παράβαση καθήκοντος. Τον τελικό λόγο έχει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο. Μέχρι τότε ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας.

Το ερώτημα όμως παραμένει πολιτικά αμείλικτο: πώς είναι δυνατόν στην Ψάθα να κινητοποιείται ολόκληρος μηχανισμός επειδή ένα αυτοκίνητο ακούμπησε συντρίμμια, ενώ στα Τέμπη ο χώρος άλλαξε μορφή χωρίς να υπάρξει εκείνη την ώρα καμία αντίστοιχη άμεση λογοδοσία;

Δεν ζητεί κανείς επιείκεια για τον παραβάτη της Ψάθας. Ζητεί την ίδια αυστηρότητα για όλους. Διότι όταν ο νόμος εφαρμόζεται ακαριαία στον πολίτη αλλά καθυστερεί επί χρόνια μπροστά στην κρατική εξουσία, δεν έχουμε κράτος δικαίου. Έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά.