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Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του επί των αιτημάτων αναβολής και των ενστάσεων που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Η Εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων, διαχωρίζοντας την ποινική έρευνα για τις ανθρώπινες απώλειες από τις οικονομικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν την απόρριψη των δικονομικών ενστάσεων και επιμένουν στη διεύρυνση του κύκλου των κατηγορουμένων για την απόδοση ευθυνών.

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Στην τελική ευθεία του πρώτου κύκλου συνεδριάσεων πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου εισέρχεται η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας για την τραγωδία των Τεμπών. Με την ολοκλήρωση της 22ης και 23ης δικασίμου, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της ερχόμενης εβδομάδας, όπου το Δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του επί αιτημάτων και ενστάσεων.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αιτήματα αναβολής και αναστολής της δίκης, καθώς και οι ενστάσεις περί ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και προδικαστικών ερωτημάτων προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων, κυρίως από τον κύκλο της ΕΡΓΟΣΕ.

Η Εισαγγελέας της έδρας έχει ήδη τοποθετηθεί αρνητικά απέναντι στα αιτήματα αυτά, προτείνοντας την πλήρη απόρριψή τους ως αβάσιμων. Η εισαγγελική πρόταση διαχώρισε με σαφήνεια την ποινική διερεύνηση για την απώλεια των ανθρώπινων ζωών και τους τραυματισμούς από τις οικονομικού χαρακτήρα έρευνες που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Από την πλευρά τους, οι συγγενείς των θυμάτων, μέσω του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023, δίνουν σταθερά το «παρών» στη δικαστική αίθουσα και ζητούν την πλήρη υιοθέτηση της εισαγγελικής πρότασης. Κάνουν λόγο για δικονομικά τεχνάσματα της υπεράσπισης με στόχο την καθυστέρηση της απόδοσης ευθυνών για τη μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, ενώ προσδοκούν ότι η Πρόεδρος του Δικαστηρίου θα τηρήσει τη δεσμευτική της στάση, εκδίδοντας την απόφαση στις συνεδριάσεις της 27ης και 28ης Ιουλίου.

Παράλληλα, οι οικογένειες επιμένουν στην ανάγκη διεύρυνσης του κύκλου των κατηγορουμένων, ζητώντας την άμεση παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων, καθώς και την αναβάθμιση των κατηγοριών με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στον Άρειο Πάγο, διαμηνύοντας πως ο αγώνας τους θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη δικαίωση.

Δίκη για τα Τέμπη: Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου



«Με την ολοκλήρωση της 22ης και 23ης δικασίμου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών εισέρχεται στην τελική ευθεία του πρώτου κύκλου της, ενόψει των δύο τελευταίων συνεδριάσεων της ερχόμενης εβδομάδας πριν από τη διακοπή του Αυγούστου και της κρίσιμης απόφασης του Δικαστηρίου επί των αιτημάτων των κατηγορουμένων για αναβολή της δίκης!

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις εντός της αίθουσας, δίνοντας το «παρών» σε κάθε συνεδρίαση.

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Μετά τη σαφή πρόταση της Εισαγγελέως, η οποία ζήτησε να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αιτήματα αναβολής και αναστολής της δίκης, ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, καθώς και της προδικαστικής παραπομπής και του προδικαστικού ερωτήματος προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που υπέβαλαν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων κυρίως της ΕΡΓΟΣΕ, ήρθε η ώρα της απόφασης.

Τώρα να υιοθετηθεί η Εισαγγελική πρόταση που σωστά διαχώρισε τη διερεύνηση των εγκλημάτων για τις χαμένες ανθρώπινες ζωές και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων από τις οικονομικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Να απορριφθούν τα δικονομικά τεχνάσματα και προσχήματα των κατηγορουμένων που στοχεύουν στο να καθυστερήσουν την ουσιαστική εξέταση των βαρύτατων ευθυνών τους για τη μη ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

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Να προχωρήσει το Δικαστήριο, όπως έχει ήδη δεσμευτεί δια της Προέδρου, στην έκδοση απόφασης για αυτά τα αιτήματα πριν από την καθιερωμένη διακοπή του Αυγούστου, στις συνεδριάσεις της 27ης και 28ης Ιουλίου.

Οι οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες είμαστε σταθερά εντός της αίθουσας, συνεχίζοντας τον αγώνα μας για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Να παραπεμφθούν άμεσα στο Ειδικό Δικαστήριο οι Τριαντόπουλος, Αγοραστός και τα μη πολιτικά πρόσωπα, την παραπομπή των οποίων πρότεινε ο εισαγγελέας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Περιμένουμε να γίνει αναβάθμιση των κατηγοριών και να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και άλλων πολιτικών προσώπων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουμε εισφέρει οι συγγενείς που δηλώσαμε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας στον Άρειο Πάγο.

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Για τη δικαίωση των ανθρώπων μας.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

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